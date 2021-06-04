Суд арестовал имущество бывшего номинального собственника рынка "Столичный" - СМИ

В данный момент Александру Стельмаху уже вручено подозрение по факту мошенничества в особо крупных размерах и завладения чужим имуществом. Ему грозит ответственность в виде лишения свободы сроком от 7 до 12 лет с конфискацией имущества, передают СМИ

В четверг, 3 июня, Шевченковский районный суд вынес решение об аресте имущества Александра Стельмаха, который был номинальным собственником рынка "Столичный", и по данным СМИ, действует в интересах так называемой "енакиевской мафии".

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Об этом "Апострофу" сообщили источники в суде.

По данным источников "Апострофа", именно Стельмах превратил один из крупнейших сельскохозяйственных рынков Украины в базу "енакиевских титушек", которые незаконно собирали с предпринимателей неучтенные наличные средства ("черный нал"), а средства в дальнейшем направляли на финансирование террористов на Востоке страны.

В данный момент Александру Стельмаху уже вручено подозрение по факту мошенничества в особо крупных размерах и завладения чужим имуществом. Ему грозит ответственность в виде лишения свободы сроком от 7 до 12 лет с конфискацией имущества. Сам он скрывается от следствия и находится в международном розыске, передают СМИ.

Благодаря этому решению появились основания считать, что освобождение рынка "Столичный" от представителей "енакиевской мафии" ускорится, а затем его полноценная работа в законном поле будет восстановлена, пишет Апостроф.