Суд заарештував майно колишнього номінального власника ринку "Столичний" — ЗМІ

Наразі Олександру Стельмаху вже вручено підозру за фактом шахрайства в особливо великих розмірах та заволодіння чужим майном. Йому загрожує відповідальність у вигляді позбавлення волі на термін від 7 до 12 років з конфіскацією майна, передають ЗМІ

У четвер, 3 червня, Шевченківський районний суд виніс рішення про арешт майна Олександра Стельмаха, який був номінальним власником ринку "Столичний", і за даними ЗМІ, діє в інтересах так званої "єнакіївської мафії".

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Про це "Апостроф" повідомили джерела в суді.

За даними джерел "Апострофа", саме Стельмах перетворив один з найбільших сільськогосподарських ринків України на базу "єнакіївських тітушок", які незаконно збирали з підприємців невраховані готівкові кошти ( "чорний нал"), а кошти в подальшому направляли на фінансування терористів на Сході країни.

Наразі Олександру Стельмаху вже вручено підозру за фактом шахрайства в особливо великих розмірах та заволодіння чужим майном. Йому загрожує відповідальність у вигляді позбавлення волі на термін від 7 до 12 років з конфіскацією майна. Сам він переховується від слідства і перебуває в міжнародному розшуку, передають ЗМІ.

Завдяки цьому рішенню з'явилися підстави вважати, що звільнення ринку "Столичний" від представників "єнакіївської мафії" прискориться, а потім його повноцінна робота в законному полі буде відновлена, пише Апостроф.