С 8 июня украинцев круглосуточно начнут вакцинировать на польской границе
Уже известно, какие вакцины от коронавируса будут применяться и во сколько это обойдется.
Со вторника, 8 июня неподалеку от шести действующих пунктов пропуска на польско-украинской границе будут вакцинировать от коронавируса "заробитчан" и студентов из Украины.
Об этом в пятницу, 4 июня передает Укринформ.
По словам директора медцентра "Медик" (Жешув, Польша) Станислава Мазура, вакцинироваться можно будет на следующих пропускных пунктах:
- Медика-Шегини;
- Корчова-Краковец;
- Гребенне-Рава-Русская;
- Будомеж-Грушев;
- Дорогуск-Ягодин;
- Долгобичув-Угринов.
Он уточнил, что вакцинация будет происходить на добровольной основе. Кроме того, те, которые вакцинируются двухдозовой вакциной от COVID-19, вторую дозу смогут получить в любом месте Польши, так как в этой стране с 1 июля отменяется привязка к месту вакцинации.
Мазур добавил, что во временных пунктах вакцинации будут работать круглосуточно более ста сотрудников центра. Также в этих пунктах можно будет сдать тест на коронавирус.
Директор центра проинформировал, что тестирование и вакцинация от коронавируса обойдется гражданам Украины в 115 злотых (около 860 гривен).
Для вакцинации используют двухдозовые препараты производства Pfizer, Moderna, AstraZeneca и однократная вакцина Janssen.
Напомним, в ближайшие выходные, 5 и 6 июня, жителей Киева в столичном центре вакцинации от COVID-19, который работает на базе Международного выставочного центра (МВЦ), будут вакцинировать по другому алгоритму: для желающих организуют два потока.
Также сообщалось, что президент Беларуси Александр Лукашенко договорился с президентом РФ Владимиром Путиным о том, что они будут помогать Украине и странам Запада проводить вакцинацию от коронавируса российским "Спутник V".
Фокус сообщал, что COVID-паспорта в Украине планируют запустить вместе с Евросоюзом.