Group CEO Moneyveo рассказала о digital инновациях в небанковском кредитовании

В конце мая состоялась Международная онлайн-конференция "Цифровые кредитные технологии". Она собрала топ-менеджеров ведущих украинских и зарубежных банков, небанковских финансовых организаций, кредитных бюро, скоринговых компаний, а также руководителей розничного бизнеса и других участников. Спикеры рассказали о тенденциях и перспективах развития кредитования в 2021 году. На мероприятии обсуждали цифровые трансформации бизнеса и кредитных рисков, удаленной идентификации; говорили о блокчейн-технологии в кредитном секторе, Big Data, искусственном интеллекте, машинном обучении и т. п.

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В конференции приняла участие Group CEO финансовой компании Moneyveo Алена Андроникова, выступив с докладом "Digital-инновации в небанковском кредитовании".

Что для Манивео означает digital-трансформация

Алена Андроникова рассказала, что для Moneyveo диджитализация – это не только автоматизация, работа с онлайн-каналами, лидогенерация, чат-боты и новые продукты. Это еще и трансформация бизнес-культуры. Она началась для компании с момента основания и предусматривает изменения в философии ведения бизнеса.

Алена поделилась успешным кейсом компании по диджитализации. Она отметила, что в 2018 году команда Moneyveo запустила стратегию Digital 360, которая оказалась эффективной как для клиентов, так и для сотрудников. Практически все направления деятельности компании были переведены в "цифру". В том числе выдача кредитов, построение коммуникаций, риск-модели, разработка продуктов и операционные процессы. В основе Digital 360 лежит концепция Lean-мышления, которая предполагает бережное управление ресурсами компании. В сочетании с другими инструментами это помогает Moneyveo достигать высокого уровня зрелости в процессах, избегая потерь.

Как Moneyveo внедряет digital-инновации

Говоря о диджитализации, Group CEO Moneyveo отметила, что компания активно внедряет технологические инновации во все направления бизнеса. В частности: в underwriting (оценка кредитоспособности клиента), маркетинг и продажи, в организацию работы сотрудников, операционные процессы (работа head office, административного, HR-департаментов и пр.).

Так, важным диджитал-достижением Moneyveo стал запуск Veomini – мобильного приложения для мгновенного онлайн-кредитования молодой аудитории. С его помощью клиенты могут получать небольшие суммы на непродолжительные сроки буквально в несколько кликов и без лишней волокиты. В этом продукте команда реализовала минималистический функционал, предоставив пользователям самые необходимые и простые опции.

Скоринговая модель Moneyveo на 98% автоматизирована: она способна оценивать платежеспособность и надежность клиента, анализируя порядка 100 000 факторов. При этом 200 параметров учитываются при принятии решения о выдаче первого кредита. Подтвердить личность пользователь может через BankID НБУ, бюро кредитных историй, ПриватБанк и мобильное приложение Дія. Для идентификации применяются последние разработки искусственного интеллекта и машинное обучение. В частности система Liveness detection, Anti-fraud проверка, фотоверификация или Image ID.

Команда Moneyveo понимает, что выбрала правильный digital-курс. Об этом свидетельствует ряд факторов. В частности, постоянный рост базы постоянных клиентов, которых в компании уже больше миллиона. Также стоит отметить улучшение динамики возврата кредитных средств и сокращение доли проблемной задолженности более чем вдвое в апреле 2020 года по сравнению с тем же периодом в 2019-м.

Как изменился клиентский цифровой опыт

Благодаря диджитализации путь клиента к получению денежных средств упростился в разы. Так, скорость оформления кредита в Манивео сегодня составляет 8 минут для новых пользователей и до 1 минуты для повторных. А на принятие решения по заявке требуется не более 30 секунд.

Во время выступления Алена Андроникова напомнила о существующих продуктах компании. Это кредит Smart (модель PDL – краткосрочные кредиты до 22 000 грн на срок до 30 дней) и кредит Comfort (модель IL – долгосрочная "рассрочка", до 30 000 грн, до 18 недель). Лидер Манивео также упомянула о подготовке к выходу еще одного продукта, о котором клиенты вскоре узнают.

В своей речи Алена Андроникова подчеркнула, что самый оптимальный путь развития кредитного бизнеса в новой реальности можно охарактеризовать как "фиджитализация": слияние физической и диджитал-составляющей. Чтобы быть эффективными, важно учитывать все формы присутствия во внешних коммуникациях с клиентами и в организации работы внутри компании. "Несмотря на то, что все мы стремимся к диджитализации, физическое соприкосновение с продуктом, его ценностями остается востребованным как никогда ранее", – сказала Group CEO Moneyveo.

Напомним: организатором онлайн-конференции выступила компания "Бизнес-формат", которая специализируется на проведении международных деловых мероприятий в Украине и в странах Центральной и Восточной Европы.