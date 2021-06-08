Group CEO Moneyveo розповіла про digital інновації в небанківському кредитуванні

Наприкінці травня відбулася Міжнародна онлайн-конференція "Цифрові кредитні технології". Вона зібрала топ-менеджерів провідних українських та зарубіжних банків, небанківських фінансових організацій, кредитних бюро, скорингових компаній, а також керівників роздрібного бізнесу та інших учасників. Спікери розповіли про тенденції та перспективи розвитку кредитування у 2021 році. На заході обговорювали цифрові трансформації бізнесу і кредитних ризиків, віддаленої ідентифікації; говорили про блокчейн-технології у кредитному секторі, Big Data, штучний інтелект, машинне навчання тощо.

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У конференції взяла участь Group CEO фінансової компанії Moneyveo Альона Андронікова, виступивши з доповіддю "Digital-інновації у небанківському кредитуванні".

Що для Манівео означає digital-трансформація

Альона Андронікова розповіла, що для Moneyveo діджиталізація – це не тільки автоматизація, робота з онлайн-каналами, лідогенерація, чат-боти і нові продукти. Це ще й трансформація бізнес-культури. Вона почалася для компанії з моменту заснування і передбачає зміни у філософії ведення бізнесу.

Альона поділилася успішним кейсом компанії з діджиталізації. Вона зазначила, що у 2018 році команда Moneyveo запустила стратегію Digital 360, яка виявилася ефективною як для клієнтів, так і для співробітників. Практично всі напрями діяльності компанії були переведені у "цифру". В тому числі видача кредитів, побудова комунікацій, ризик-моделі, розробка продуктів та операційні процеси. В основі Digital 360 лежить концепція Lean-мислення, яка передбачає дбайливе управління ресурсами компанії. У поєднанні з іншими інструментами це допомагає Moneyveo досягати високого рівня зрілості у процесах, уникаючи втрат.

Як Moneyveo впроваджує digital-інновації

Говорячи про діджиталізацію, Group CEO Moneyveo зазначила, що компанія активно впроваджує технологічні інновації в усі напрями бізнесу. Зокрема: в underwriting (оцінка кредитоспроможності клієнта), маркетинг і продажі, в організацію роботи працівників, операційні процеси (робота head office, адміністративного, HR-департаментів тощо).

Так, важливим діджитал-досягненням Moneyveo став запуск Veomini – мобільного додатка для миттєвого онлайн-кредитування молодої аудиторії. З його допомогою клієнти можуть отримувати невеликі суми на нетривалі строки буквально у кілька кліків і без зайвої тяганини. У цьому продукті команда реалізувала мінімалістичний функціонал, надавши користувачам найнеобхідніші та прості опції.

Скорингова модель Moneyveo на 98% автоматизована: вона здатна оцінювати платоспроможність і надійність клієнта, аналізуючи близько 100 000 факторів. При цьому 200 параметрів враховуються під час ухвалення рішення про видачу першого кредиту. Підтвердити особу користувач може через BankID НБУ, бюро кредитних історій, ПриватБанк і мобільний додаток Дія. Для ідентифікації застосовуються останні розробки штучного інтелекту і машинне навчання. Зокрема система Liveness detection, Anti-fraud перевірка, фотоверіфікація чи Image ID.

Команда Moneyveo розуміє, що обрала правильний digital-курс. Про це свідчить ряд факторів. Зокрема, постійне зростання бази постійних клієнтів, яких у компанії вже більше мільйона. Також варто відзначити поліпшення динаміки повернення кредитних коштів і скорочення частки проблемної заборгованості більш ніж удвічі у квітні 2020 року порівняно з тим же періодом у 2019-му.

Як змінився клієнтський цифровий досвід

Завдяки діджиталізації шлях клієнта до отримання грошових коштів спростився в рази. Так, швидкість оформлення кредиту в Манівео сьогодні становить 8 хвилин для нових користувачів і до 1 хвилини для повторних. А на прийняття рішення за заявкою потрібно не більше ніж 30 секунд.

Під час виступу Альона Андронікова нагадала про продукти компанії. Це кредит Smart (модель PDL – короткострокові кредити до 22 000 грн на строк до 30 днів) і кредит Comfort (модель IL – довгострокова "розстрочка", до 30 000 грн, до 18 тижнів). Лідер Манівео також нагадала про підготовку до виходу ще одного продукту, про який клієнти незабаром дізнаються.

У своїй промові Альона Андронікова підкреслила, що найоптимальніший шлях розвитку кредитного бізнесу в новій реальності можна охарактеризувати як "фіджиталізація": злиття фізичної і діджитал-складової. Щоб бути ефективними, важливо враховувати всі форми присутності у зовнішніх комунікаціях з клієнтами і в організації роботи всередині компанії. "Попри те, що всі ми прагнемо до діджиталізації, фізичний контакт із продуктом, його цінностями залишається затребуваним як ніколи раніше", – сказала Group CEO Moneyveo.

Нагадаємо: організатором онлайн-конференції виступила компанія "Бізнес-формат", яка спеціалізується на проведенні міжнародних ділових заходів в Україні і в країнах Центральної та Східної Європи.