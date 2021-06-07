Суд подтвердил законность полномочий действующего директора рынка "Столичный" Сергея Головни - СМИ

Рустему Абдукадырову, которого СМИ связывают с "енакиевский мафией", в удовлетворении жалобы было отказано.

Киевский апелляционный суд подтвердил законность полномочий действующего директора рынка "Столичный" Сергея Головни.

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Об этом сообщили представители действующей администрации рынка, передает Апостроф.

А "фейковому" директору Рустему Абдукадырову, которого, как пишет Апостроф, связывают с "енакиевский мафией", в удовлетворении жалобы было отказано.

Напомним, по данным СМИ, Абдукадыров, который сам провозгласил себя директором и фактически вводил в заблуждение предпринимателей, осуществляющих торговлю, путем заключения с ними от имени администрации рынка фейковых договоров аренды, а собранные неучтенные наличные средства ("черный нал"), по данным СМИ, перечислял на нужды финансирования террористических группировок на востоке страны, Апелляционный суд отказал в удовлетворении требований, фактически подтвердив его незаконность пребывания на должности директора и законность назначения директором Сергея Головни.

Согласно решению Апелляционного суда, единственным законным директором рынка "Столичный" является Сергей Головня, это подтверждено записями в государственных реестрах.

В то же время, против Рустема Абдукадырова возбуждено уголовное производство вследствие доведения рынка "Столичный" до фиктивного банкротства.