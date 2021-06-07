Суд підтвердив законність повноважень чинного директора ринку "Столичний" Сергія Головні — ЗМІ

Рустему Абдукадирову, якого ЗМІ пов'язують з "Єнакіївською мафією", в задоволенні скарги було відмовлено.

Київський апеляційний суд підтвердив законність повноважень чинного директора ринку "Столичний" Сергія Головні.

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Про це повідомили представники чинної адміністрації ринку, передає Апостроф.

А "фейковому" директору Рустему Абдукадирову, якого, як пише Апостроф, пов'язують з "Єнакіївською мафією", в задоволенні скарги було відмовлено.

Нагадаємо, за даними ЗМІ, Абдукадиров, який сам проголосив себе директором і фактично вводив в оману підприємців, які здійснюють торгівлю, шляхом укладання з ними від імені адміністрації ринку фейкових договорів оренди, а зібрані невраховані готівкові кошти ("чорний нал"), за даними ЗМІ, переказував на потреби фінансування терористичних угрупувань на сході країни, Апеляційний суд відмовив у задоволенні вимог, фактично підтвердивши його незаконність перебування на посаді директора та законність призначення директором Сергія Головні.

Згідно з рішенням Апеляційного суду, єдиним законним директором ринку "Столичний" є Сергій Головня, це підтверджено записами в державних реєстрах.

У той же час, проти Рустема Абдукадирова порушене кримінальне провадження внаслідок доведення ринку "Столичний" до фіктивного банкрутства.