Объявлено штормовое предупреждение: Украину накроют дожди с грозами

Хоть сегодня, 8 июня, погода и обещает быть теплой, но на всей территории страны ожидаются грозы

Синоптики предупреждают об ухудшении погоды и штормовом предупреждении сегодня, во вторник, в Украине. По прогнозам температура будет теплой, однако ожидаются дожди с грозами на всей территории страны. Об этом сообщили в Укргидрометцентре.

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Средняя температура ожидается около +21 градуса. Но в Укргидрометцентре из-за грозы уже объявили штормовое предупреждение – І уровень опасности (желтый), когда погодные условия считаются "опасными для населения, инфраструктуры и природного окружения". Другими словами – стоит ожидать затопленных улиц и падающих деревьев.

[ + – ] Надвигающийся на Украину циклон

Кроме того, в Житомирской, и большинстве районов Ровненской, Волынской, Винницкой, Сумской областях будет наблюдаться чрезвычайный уровень пожарной опасности.

В Киеве 8 июня днем прогнозируется дождь с грозами. Температура днем максимум +23 градуса, ветер северно-западный 5-10 м/с.

Во вторник, 8 июня, дожди пройдут практически во всех регионах Украины. Возможны исключения лишь в отдельных районах северо-западных областей: на Волыни, в Ровненской и Житомирской областях, а также не юго-западе: кое-где в Житомирской, Николаевской областых и Крыму.

Как рассказала метеоролог Наталья Диденко, на этой неделе Украину накроет циклон, который принесет грозы, грады и сильный ветер. Этот же циклон уже "навещал" Украину в первые дни лета.

[ + – ] Надвигающийся на Украину циклон

Теплая и дождливая погода продержится в Украине до конца недели.