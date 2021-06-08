Оголошено штормове попередження: Україну накриють дощі з грозами

Хоч сьогодні, 8 червня, погода й обіцяє бути теплою, але на всій території країни очікуються грози

Синоптики попереджають про погіршення погоди і штормове попередження сьогодні, у вівторок, в Україні. За прогнозами, температура буде теплою, проте очікуються дощі з грозами на всій території країни. Про це повідомили в Укргідрометцентрі.

Будь завжди в курсі подій разом із телеграм-каналом Быстрый Фокус. Підписатись

Середня температура очікується близько +21 градусу. Але в Укргідрометцентрі через грозу вже оголосили штормове попередження — І рівень небезпеки (жовтий), коли погодні умови вважаються "небезпечними для населення, інфраструктури і природного оточення". Іншими словами — варто очікувати затоплених вулиць і падінь дерев.

[ + – ] Насування на Україну циклону

Крім того, у Житомирській і більшості районів Рівненської, Волинської, Вінницької, Сумської областей буде спостерігатися надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

У Києві 8 червня вдень прогнозується дощ з грозами. Температура вдень максимум +23 градуси, вітер північно-західний 5-10 м/с.

У вівторок, 8 червня, дощі пройдуть практично в усіх регіонах України. Можливі винятки лише в окремих районах північно-західних областей: на Волині, у Рівненській і Житомирській областях, а також не південному заході: подекуди в Житомирській, Миколаївській областях та Криму.

Як розповіла метеорологиня Наталія Діденко, на цьому тижні Україну накриє циклон, який принесе грози, гради і сильний вітер. Цей же циклон уже "відвідував" Україну в перші дні літа.

[ + – ] Насування на Україну циклону

Тепла і дощова погода протримається в Україні до кінця тижня.