Mr.Proper заботится о безопасности украинских школьников

Procter & Gamble совместно с Каритас Украина передают 110 школам в 10 регионах Украины годовой запас средств для уборки Mr. Proper®. Эта инициатива поможет украинским школам отвечать высоким санитарным нормам и обеспечить должную безопасность школьников.

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Согласно санитарным нормам все помещения и оборудование учебных заведений подлежат ежедневной влажной уборке, поэтому годовой запас моющих средств от благотворителей пригодится учебным учреждениям.

"Так случилось, что из-за нехватки финансирования некоторые украинские школы не могут позволить себе качественные и действенные средства для уборки. Поэтому ежедневно ученики этих школ подвергаются опасности из-за грязный полов и других поверхностей. А в условиях пандемии COVID-19 - риски увеличиваются ", - отметил Владислав Шелоков, директор по коммуникациям и мобилизации ресурсов Каритас Украины.

Специалисты региональных отделений Каритас совместно с представителем местной власти предварительно определили список школ в регионах и продукцию получат школы, которые имеют наибольшую потребность в ней.

"Вопрос чистоты и гигиены является сегодня актуальным, как никогда. Наша компания передает учебным заведениям годовой запас средств для уборки, чтобы наши школьники учились в чистых и безопасного помещениях", - подчеркнула Наталья Никитина, руководитель по корпоративным коммуникациям Procter & Gamble Украина.