Mr.Proper турбується про безпеку українських школярів

Procter & Gamble спільно із Карітас Україна передають 110 школам у 10 регіонах України річний запас засобів для прибирання Mr. Proper. Ця ініціатива допоможе українським школам відповідати високим санітарним нормам та забезпечити належну безпеку школярів.

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Згідно з санітарними нормами усі приміщення та обладнання закладів освіти підлягають щоденному вологому прибиранню, тож річний запас миючих засобів від благодійників стане у пригоді освітянам.

"Так сталося, що через брак фінансування деякі українські школи не можуть дозволити собі якісні та дієві засоби для прибирання. Тож щодня учні цих шкіл наражаються на небезпеку через брудну підлогу та інші поверхні. А в умовах пандемії на COVID-19 – ризики збільшуються", — зазначив Владислав Шелоков, директор з комунікацій та мобілізації ресурсів Карітасу України.

Фахівці регіональних відділень Карітас спільно з представниками місцевої влади попередньо визначили перелік шкіл в регіонах, і продукцію отримають школи, які мають найбільшу потребу в ній.

"Питання чистоти та гігієни є сьогодні актуальними, як ніколи. Наша компанія передає закладам освіти річний запас засобів для прибирання, щоб наші школярі навчались у чистих та безпечних приміщеннях",- підкреслила Наталя Нікітіна, керівник з корпоративних комуникацій Procter & Gamble Україна.