Крупнейший в украинской истории пожар может повториться, есть все предпосылки - эксперты

Из-за функционирования нелегального рынка нефтепродуктов, в Украине могут повториться техногенные аварии, как крупнейший в украинской истории пожар на нефтебазе «БРСМ» в Васильковском районе Киевской области. Об этом сообщает портал enkorr.ua со ссылкой на Консалтинговую группу «А-95».

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«Функционирование в Украине нелегального рынка нефтепродуктов создает предпосылки для рецидивов техногенных аварий, таких как крупнейший в украинской истории пожар, начавшийся на нефтебазе «БРСМ» в Васильковском районе Киевской области 8 июня 2015 года», - пишет enkorr.ua

Как передает enkorr.ua, согласно выводам специальной государственной комиссии, причиной возгорания стало производство на нефтебазе фальсифицированных нефтепродуктов. Факт смешения топливных компонентов также подтверждается данными железнодорожной статистики о поступлении на нефтебазу «БРСМ» широкой номенклатуры специфических грузов: технологического бензина, газоконденсата, продуктов пиролиза, октано- и цетаноповышающих присадок, реактивного топлива, масел.

«В течение 2014-2015 годов мы неоднократно сообщали о массовых поставках компонентов для производства топливного фальсификата на нефтебазы «БРСМ», однако должной реакции властей это не получило. Прошло шесть лет, сегодня мы вновь говорим об этих поставках, но вопреки заявлениям не видим действенных шагов власти по ликвидации нелегального производства нефтепродуктов», – enkorr.ua цитирует директора Консалтинговой группы «А-95» Сергея Куюна.

Согласно исследованиям «А-95», в Украине с разной интенсивностью продолжают работать 25 мини-НПЗ, выпускающих в год около 470 тыс. т низкокачественных нефтепродуктов. Также продолжается активное смешение топлива на нефтебазах. В частности, группа «БРСМ» закупила в 2020 году 117 тыс. т сырья и компонентов для производства нефтепродуктов, среди которых и 2000 тонн монометиланилина (ММА) – октаноповышающего компонента, запрещенного к использованию в моторных топливах в Украине, ЕС и США. Также, среди предпосылок повторения Васильковской трагедии в статье на enkorr.ua называют коррупцию.

Как сообщалось ранее, 8 июня 2015 г. на нефтебазе «БРСМ» в Васильковском районе Киевской области возник пожар, в результате которого погибли шесть человек и 14 попали в больницу с ожогами и признаками удушья. По данным следствия, возгорание на нефтебазе «БРСМ» произошло в процессе изготовления «бодяги». Искра возникла в неисправном насосе, который использовали для перекачки компонентов. А хаотичная застройка территории мелкими резервуарами и отсутствие необходимых систем пожаротушения привели к тому, что пожар разгорелся до катастрофических масштабов.