Найбільша в українській історії пожежа може повторитися, є всі передумови - експерти

Через функціонування нелегального ринку нафтопродуктів в Україні можуть повторитися техногенні аварії як найбільша в українській історії пожежа на нафтобазі «БРСМ» у Васильківському районі Київської області. Про це повідомляє портал enkorr.ua з посиланням на Консалтингову групу «А-95».

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"Функціонування в Україні нелегального ринку нафтопродуктів створює передумови для рецидивів техногенних аварій, таких як найбільша в українській історії пожежа, що почалася на нафтобазі «БРСМ» у Васильківському районі Київської області 8 червня 2015 року», — пише enkorr.ua

Як передає enkorr.ua, згідно з висновками спеціальної державної комісії, причиною загоряння стало виробництво на нафтобазі фальсифікованих нафтопродуктів. Факт змішування паливних компонентів також підтверджується даними залізничної статистики про надходження на нафтобазу «БРСМ» широкої номенклатури специфічних вантажів: технологічного бензину, газоконденсату, продуктів піролізу, октано- і цетаноповишающіх присадок, реактивного палива, масел.

«Протягом 2014-2015 років ми неодноразово повідомляли про масові постачання компонентів для виробництва паливного фальсифікату на нафтобази «БРСМ», однак належної реакції влади це не отримало. Минуло шість років, сьогодні ми знову говоримо про ці постачання, але всупереч заявам не бачимо дієвих кроків влади по ліквідації нелегального виробництва нафтопродуктів», – enkorr.ua цитує директора Консалтингової групи« А-95 »Сергія Куюна.

Згідно з дослідженнями «А-95», в Україні з різною інтенсивністю продовжують працювати 25 мініНПЗ, що випускають в рік близько 470 тис. т низькоякісних нафтопродуктів. Також триває активне змішування палива на нафтобазах. Зокрема, група «БРСМ» закупила в 2020 році 117 тис. т сировини і компонентів для виробництва нафтопродуктів, серед яких і 2000 тонн монометиланіліну (ММА) — октанозбільшуючої компоненти, забороненої до використання в моторних паливах в Україні, ЄС та США. Також серед передумов повторення Васильківської трагедії у статті на enkorr.ua називають корупцію.

Як повідомлялося раніше, 8 червня 2015 року на нафтобазі «БРСМ» у Васильківському районі Київської області виникла пожежа, у результаті якого загинули шість осіб та 14 потрапили до лікарні з опіками і ознаками задухи. За даними слідства, загоряння на нафтобазі «БРСМ» відбулося у процесі виготовлення «бодяги». Іскра виникла у несправному насосі, який використовували для перекачування компонентів. А хаотична забудова території дрібними резервуарами та відсутність необхідних систем пожежогасіння призвели до того, що пожежа розгорілася до катастрофічних масштабів.