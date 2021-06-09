На Львовщине коммунальщики разместили адреса должников на билбордах (видео)

"Стрыйводоканал" решил пристыдить неплательщиков при поддержке мэрии. Акция обойдется городу в 18 тысяч гривен, но эффекта пока нет.

В городе Стрый Львовсской области водоканал обнародовал адреса самых злостных должников по оплате коммунальных услуг, разместив их на бигбордах. Об этом сообщает "ТСН".

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Четыре огромных щита разместили в разных районах, на каждом из них коммунальщики указали по два десятка адресов с суммами долгов на 1 мая, которые колебаются от 6 тысяч до 58 тысяч гривен. "Вами "гордится" община города", — подписал "Стрыйводоканал". Сотрудники коммунального предприятия рассказали журналистам, что в Стрыю около тысячи неплательщиков, поэтому всех пристыдить не получилось.

"Выбрали должников с самыми большими долгами. Ну и частично тех, которые не шли на контакт с нашими контролерами. Может мы достучимся до сознания людей", — объяснил заместитель директора Роман Павлюк.

По его словам, "Стрийводоканал" не нарушил закон, ведь указали не персональные данные, а только адреса граждан, которые находятся в открытом доступе. Кроме того, предприятие уже начало работу по погашению долгов через суд.

Тем временем юрист Ярослав Жуковский считает иначе и отмечает, что информация о месте жительства и финансовом состоянии граждан — это персональные данные, которые защищены Конституцией. Как уверяет эксперт, такие сведения нельзя распространять без согласия лица.

Мэрия города поддержала инициативу коммунальщиков и разместила информацию с фото билбордов на официальной странице в Facebook. Заммэра Михаил Журавчак обратил внимание, что водоканал не имеет возможности отключать неплательщиков, поставщики газа или облэнерго, тем временем общая задолженность почти достигла 9 миллионов гривен.

[ + – ] Пост пресс-службы горсовета Стрыя Фото: Скриншот

"Более бедные люди пенсионного возраста первые идут платить за коммунальные услуги, а люди далеко не бедные не платят", — подчеркнул Журавчак.

В "Стрыйводоканале" признались, что даже несколько дней спустя горожане так и не бросились массово погашать долги за воду, тогда как билборды объходятся бюджету в 18 тысяч гривен в месяц. Предприятие планирует и дальше раскрывать адреса должников, если затея со щитами таки принесет эффект.

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