В Бердянске коммунальщики очистили пляж от водорослей, выбросив их в море (видео)

Несмотря на все "старания" рабочих, море тут же выносило часть вонючих водорослей обратно на берег.

В курортном городе Бердянск Запорожской области сотрудники коммунальной службы выбрасывали обратно в Азовское море, водоросли, который выбросило на центральный городской пляж. Очевидцы запечатлели курьезное события на видео и опубликовали в социальных сетях.

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Накануне на побережье в Бердянске море выбросило большое количество водорослей, огромные кучи которых начали гнить и распространять неприятный запах. Коммунальщики прибыли очистить центральный пляж, однако вместо того, чтобы вывезти и утилизировать растения безопасным способом, рабочие принялись при помощи вил сбрасывать их обратно в воду.

Как можно заметить на видео, двое мужчин отбрасывали водоросли в море всего на несколько метров. При этом сильные волны тут же выносили значительную часть листвы обратно на берег, на что и обратили внимание прохожие.

Издание "Голос Запорожья" отмечает, что для многих курортов в Запорожской области водоросли представляют большую проблему, так как их часто выносит на берег вместе с приливом. Если растения быстро не убрать с побережья, они начинают разлагаться и сильно вонять.

Многие пользователи социальной сети Facebook с юмором прокомментировали ситуацию в Бердянске:

"Почасовая оплата у ребят"; "В Коблево водоросли вывозил трактор. При этом вонь стояла такая, что за 500м невозможно было дышать"; "На море это нормальная практика, только если ветер от берега. Водоросли перегнивают в море. Натур продукт"; "Эту страну не спасти, мы такие во всем"; "В Крыму тоже некоторые так делают"; "Пора патентовать бердянское ноу-хау".

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