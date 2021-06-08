У Бердянську комунальники очистили пляж від водоростей, викинувши їх у море (відео)

Незважаючи на всі "старання" робочих, море тут же виносило частину смердючих водоростей назад на берег.

У курортному місті Бердянськ Запорізької області співробітники комунальної служби викидали назад в Азовське море водорості, які викинуло на центральний міський пляж. Очевидці зафіксували курйозну подію на відео й опублікували в соціальних мережах.

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Напередодні на узбережжі в Бердянську море викинуло велику кількість водоростей, величезні купи яких почали гнити і розносити неприємний запах. Комунальники прибули очистити центральний пляж, проте замість того, щоб вивезти й утилізувати рослини безпечним способом, робочі почали за допомогою вил скидати їх назад у воду.

Як можна помітити на відео, двоє чоловіків відкидали водорості в морі всього на кілька метрів. При цьому сильні хвилі тут же виносили значну частину листя назад на берег, на що і звернули увагу перехожі.

Видання "Голос Запорожья" зазначає, що для багатьох курортів у Запорізькій області водорості становлять велику проблему, оскільки їх часто виносить на берег разом з припливом. Якщо рослини швидко не прибрати, вони починають розкладатися і сильно смердіти.

Багато користувачів соціальної мережі Facebook з гумором прокоментували ситуацію в Бердянську:

"Погодинна оплата в хлопців"; "У Коблево водорості вивозив трактор. При цьому сморід стояв такий, що за 500 м неможливо було дихати"; "На морі це нормальна практика, тільки якщо вітер від берега. Водорості перегнивають у морі. Натур продукт"; "Цю країну не врятувати, ми такі у всьому"; "У Криму теж деякі так роблять"; "Пора патентувати Бердянське ноу-хау".

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