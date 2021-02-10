На Львовщине коммунальщик чистил снег с помощью коня (видео)

Мужчина ездил по львовским улицам на санках.

В Бродах Львовской области работник коммунальной службы убирал снег в городе с помощью коня, запряженного в сани.

Видеоролик с кадрами необычной уборки опубликовала в YouTube Марьяна Литвин.

По словам автора видеозаписи, мужчина работает в КП "Броды". На кадрах видно, что коммунальщик ездит по улицам Бродов и расчищает дорогу для местных жителей.

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Ранее сообщалось, что мэр Львова Андрей Садовый призвал местных жителей помочь коммунальщикам убрать город от снега и заверил, что все работники горсовета тоже присоединятся.

В Киеве из-за неблагоприятных погодных условий на улицы города выехал снегоуборочный трамвай. Во время проведения работ он засыпал снегом припаркованные автомобили.

В КГГА отчитались, что за сутки с улиц Киева было вывезено 350 тонн снега.

Из-за обильного снегопада в Киеве на улицы города для эвакуации застрявших грузовиков пришлось задействовать бронетехнику.

А в Харькове, в декабре прошлого года, коммунальщики посыпали лед песком из детской лопатки.