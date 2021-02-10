На Львівщині комунальник чистив сніг за допомогою коня (відео)

Чоловік їздив львівськими вулицями на санках.

У Бродах Львівської області працівник комунальної служби прибирав сніг у місті за допомогою коня, запряженого в сани.

Відеоролик з кадрами незвичайного прибирання опублікувала в YouTube Мар'яна Литвин.

За словами автора відеозапису, чоловік працює в КП "Броди". На кадрах видно, що комунальник їздить вулицями Бродів і розчищає дорогу для місцевих жителів.

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Раніше повідомлялося, що мер Львова Андрій Садовий закликав місцевих жителів допомогти комунальникам прибрати місто від снігу і запевнив, що всі працівники міськради теж приєднаються.

У Києві через несприятливі погодні умови на вулиці міста виїхав снігоприбиральний трамвай. Під час проведення робіт він засипав снігом припарковані автомобілі.

У КМДА відзвітували, що за добу з вулиць Києва було вивезено 350 тонн снігу.

Через рясний снігопад у Києві на вулиці міста для евакуації застряглих вантажівок довелося залучити бронетехніку.

А в Харкові у грудні минулого року комунальники посипали лід піском з дитячої лопатки.