Старинный трамвай в Киеве засыпал машины снегом, а на следующий день – загорелся (фото)

Трамвай чистил снег на путях и засыпал даже те автомобили, которые были припаркованы в положенном месте. Это вызвало возмущение владельцев.

Из-за неблагоприятных погодных условий в Киеве на улицы города выехал снегоуборочный трамвай. Во время проведения работ он засыпал снегом припаркованные автомобили.

Соответсвующие фотографии были выложены на Facebook-странице сообщества "Транспорт Киева".

Ситуация, произошедшая 8 февраля на Подоле, вызвала волну возмущений у автомобилистов, поскольку снег засыпал даже машины, которые были припаркованы в положенном месте.

Фото: Boris Novitskiy

На следующий день трамвай загорелся. Как сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям, сообщение о возгорании трамвая на улице Кирилловской поступило в 13.18. В тушении принимали участие два отделения дежурного караула 14-й Государственной пожарно-спасательной части.

Фото: пресс-служба ГСЧС

В результате инцидента никто не пострадал.

Фото: пресс-служба ГСЧС

По данным 044.ua, такие снегоуборочные трамваи сохранились в столичном депо еще с 1940-х годов, и при необходимости заступают на маршрут и сегодня.

Ранее сообщалось, что синоптики прогнозируют в Киеве ухудшение погодных условий.

В среду, 10 февраля, на киевских дорогах сохранится гололедица (уровень опасности – первый, желтый). Днем 11 февраля и ночью 12 февраля в городе ожидается значительный снег и мокрый снег (прирост уровня снега на уровне 10-20 см), налипание мокрого снега. Также ожидаются порывы ветра 15-20 м/с, метели и снежные заносы на дорогах.

В пятницу, 12 февраля, в столице серьезно похолодает. Ночью – до 10-12 градусов Цельсия, днем – до 8-10 градусов ниже нуля.

Как сообщалось ранее, из-за обильного снегопада в столице для эвакуации застрявших грузовиков полиция задействовала бронетехнику. Правоохранители выезжают на места происшествий, где помогают водителям вытаскивать транспортные средства из снежных заносов и отбуксировать их на ровный участок дороги. Для спасательных мероприятий полицейские задействовали бронетранспортеры, автомобили и трактор.

Ранее сообщалось, что Киев накрыли снегопады в ночь на 9 февраля, толщина снежного покрова в некоторых местах достигает 30-40 см. Все основные магистрали столицы стоят в пробках. А в Украине из-за снегопадов ограничили движение в шести областях.

В ближайшие трое суток в большинстве областей ожидаются снег и мокрый снег, на Закарпатье и в южной половине страны с дождем.