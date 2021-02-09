Старовинний трамвай в Києві засипав машини снігом, а наступного дня — загорівся (фото)

Трамвай чистив сніг на коліях і засипав навіть ті автомобілі, які були припарковані в призначеному місці. Це викликало обурення власників.

Через несприятливі погодні умови в Києві на вулиці міста виїхав снігоприбиральний трамвай. Під час проведення робіт він засипав снігом припарковані автомобілі.

Відповідні фотографії були викладені на Facebook-сторінці спільноти "Транспорт Києва".

Ситуація, що трапилась 8 лютого на Подолі, викликала хвилю обурень в автомобілістів, оскільки сніг засипав навіть машини, які були припарковані в призначеному місці.

Фото: Boris Novitskiy

Наступного дня трамвай загорівся. Як повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій, повідомлення про займання трамваю на вулиці Кирилівській надійшло о 13:18. У гасінні брали участь два відділення чергового караулу 14-ї Державної пожежно-рятувальної частини.

Фото: прес-служба ДСНС

Унаслідок інциденту ніхто не постраждав.

Фото: прес-служба ДСНС

За даними 044.ua, такі снігоприбиральні трамваї збереглися в столичному депо ще з 1940-х років, і за необхідності заступають на маршрут і сьогодні.

Раніше повідомлялося, що синоптики прогнозують в Києві погіршення погодних умов.

У середу, 10 лютого, на київських дорогах збережеться ожеледиця (рівень небезпеки — перший, жовтий). Вдень 11 лютого та вночі 12 лютого в місті очікується значний сніг і мокрий сніг (приріст рівня снігу приблизно 10-20 см), налипання мокрого снігу. Також очікуються пориви вітру 15-20 м/с, хуртовини та снігові замети на дорогах.

У п'ятницю, 12 лютого, у столиці серйозно похолодає. Вночі — до 10-12 градусів Цельсія, вдень — до 8-10 градусів нижче нуля.

Як повідомлялося раніше, через рясний снігопад у столиці для евакуації застряглих вантажівок поліція задіяла бронетехніку. Правоохоронці виїжджають на місця подій, де допомагають водіям витягати транспортні засоби зі снігових заметів і відбуксирувати їх на рівну ділянку дороги. Для рятувальних заходів поліцейські задіяли бронетранспортери, автомобілі та трактор.

Раніше повідомлялося, що Київ накрили снігопади в ніч на 9 лютого, товщина снігового покриву в деяких місцях досягає 30-40 см. Усі основні магістралі столиці стоять в заторах. А в Україні через снігопади обмежили рух у шести областях.

У найближчі три доби в більшості областей очікуються сніг і мокрий сніг, на Закарпатті та в південній половині країни з дощем.