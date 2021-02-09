Синоптики прогнозируют в Киеве ухудшение погодных условий

При том, что столицу продолжит засыпать снегом, температура воздуха опустится еще ниже.

В среду, 10 февраля, на киевских дорогах сохранится гололедица (уровень опасности – первый, желтый). Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.

По прогнозам синоптиков, днем 11 февраля и ночью 12 февраля в городе ожидается значительный снег и мокрый снег (прирост уровня снега на уровне 10-20 см), налипание мокрого снега. Также ожидаются порывы ветра 15-20 м/с, метели и снежные заносы на дорогах.

У в пятницу, 12 февраля, в столице серьезно похолодает. Ночью – до 10-12 градусов Цельсия, днем – до 8-10 градусов ниже нуля.

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В столичном горсовете отмечают, что неблагоприятные погодные условия сохранятся до конца недели. Сотрудники коммунальных служб продолжают работать круглые сутки для устранения последствия снегопадов. Всего на работы вышли 6,5 тысячи человек, а также 470 единиц техники "Киевавтодора".

Руководство города просит киевлян по возможности воздержаться от поездок на собственных автомобилях и отдать предпочтение общественному транспорту.

Также в Киевсовете призвали не парковать машины на обочинах улиц и дорог, чтобы обеспечить бесперебойное движение снегоуборочной техники. Транспортные средства, которые будут мешать уборке снега, обещают эвакуировать. За минувшие сутки был эвакуирован 141 автомобиль, а более 80 – переместили.

Как сообщалось ранее, из-за обильного снегопада в столице для эвакуации застрявших грузовиков полиция задействовала бронетехнику. Правоохранители выезжают на места происшествий, где помогают водителям вытаскивать транспортные средства из снежных заносов и отбуксировать их на ровный участок дороги. Для спасательных мероприятий полицейские задействовали бронетранспортеры, автомобили и трактор.

Ранее сообщалось, что Киев накрыли снегопады в ночь на 9 февраля, толщина снежного покрова в некоторых местах достигает 30-40 см. Все основные магистрали столицы стоят в пробках. А в Украине из-за снегопадов ограничили движение в шести областях.

В ближайшие трое суток в большинстве областей ожидаются снег и мокрый снег, на Закарпатье и в южной половине страны с дождем.