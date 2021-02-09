Синоптики прогнозують в Києві погіршення погодних умов

При тому, що столицю продовжить засипати снігом, температура повітря опуститься ще нижче.

У середу, 10 лютого, на київських дорогах збережеться ожеледиця (рівень небезпеки — перший, жовтий). Про це повідомляє Український гідрометцентр.

За прогнозами синоптиків, вдень 11 лютого та вночі 12 лютого в місті очікується значний сніг і мокрий сніг (приріст рівня снігу на рівні 10-20 см), налипання мокрого снігу. Також очікуються пориви вітру 15-20 м/с, хуртовини та снігові замети на дорогах.

У п'ятницю, 12 лютого, у столиці серйозно похолодає. Вночі — до 10-12 градусів Цельсія, вдень — до 8-10 градусів нижче нуля.

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У столичній міськраді зазначають, що несприятливі погодні умови збережуться до кінця тижня. Співробітники комунальних служб продовжують працювати цілодобово для усунення наслідків снігопадів. Усього на роботи вийшли 6,5 тисяч осіб, а також 470 одиниць техніки "Київавтодору".

Керівництво міста просить киян за можливості утриматися від поїздок на власних автомобілях і віддати перевагу громадському транспорту.

Також у Київраді закликали не паркувати машини на узбіччях вулиць і доріг, щоб забезпечити безперебійний рух снігоприбиральної техніки. Транспортні засоби, які будуть заважати прибиранню снігу, обіцяють евакуювати. За минулу добу було евакуйовано 141 автомобіль, а понад 80 — перемістили.

Як повідомлялося раніше, через рясний снігопад у столиці для евакуації застряглих вантажівок поліція задіяла бронетехніку. Правоохоронці виїжджають на місця подій, де допомагають водіям витягати транспортні засоби зі снігових заметів і відбуксирувати їх на рівну ділянку дороги. Для рятувальних заходів поліцейські задіяли бронетранспортери, автомобілі та трактор.

Раніше повідомлялося, що Київ накрили снігопади в ніч на 9 лютого, товщина снігового покриву в деяких місцях сягає 30-40 см. Усі основні магістралі столиці стоять у заторах. А в Україні через снігопади обмежили рух у шести областях.

У найближчі три доби в більшості областей очікуються сніг і мокрий сніг, на Закарпатті та в південній половині країни з дощем.