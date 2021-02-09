За сутки с улиц Киева вывезено 350 тонн снега, - КГГА

Для уборки улиц использовали 1900 тонн соли и 1800 тонн песка.

Заместитель председателя КГГА Александр Густелев сообщил, что за сутки с улиц Киева вывезено 350 тонн снега. Об этом сообщает Укринформ.

"Уже началась работа по вывозу снега, и только за последние сутки 350 тонн снега вывезено", — сказал Густелев.

По его словам, для уборки улиц использовали 1900 тонн соли и 1800 тонн песка. Остается еще по 20 тысяч тонн песка и соли.

По словам замглавы КГГА Петра Пантелеева, в Киеве выпало почти 30 см снега, к работе привлечено 6500 работников и работает 678 единиц техники.

Синоптик Владислав Билык считает, что в ближайшие две недели в сохранится морозная погода. Незначительно потеплеет 10 февраля, так как циклон уходит из Украины. "На юге осадки будут в жидком состоянии, потому что там ожидается ночью около нуля, и больше мокрый снег. А вот северные районы — снег, метели, морозы, дневные температуры 5−10 градусов мороза, ночные 10−15", — сказал он.

11 и 12 февраля с запада снова придет ухудшение погодных условий. Напомним, в ночь на 9 февраля Киев накрыл снегопад, толщина снежного покрова в некоторых местах достигает 30-40 см. Все основные магистрали столицы стоят из-за пробок.