За добу з вулиць Києва вивезено 350 тонн снігу, — КМДА

Для прибирання вулиць використали 1900 тонн солі та 1800 тонн піску.

Заступник голови КМДА Олександр Густєлєв повідомив, що за добу з вулиць Києва вивезено 350 тонн снігу. Про це повідомляє Укрінформ.

"Уже почалася робота з вивезення снігу, і тільки за останню добу 350 тонн снігу вивезено", — сказав Густєлєв .

За його словами, для прибирання вулиць використали 1900 тонн солі та 1800 тонн піску. Залишається ще по 20 тисяч тонн піску і солі.

За словами заступника голови КМДА Петра Пантелєєва, у Києві випало майже 30 см снігу, до роботи залучено 6500 працівників і працює 678 одиниць техніки.

Синоптик Владислав Білик вважає, що в найближчі два тижні збережеться морозна погода. Незначно потеплішає 10 лютого, оскільки циклон йде з України. "На півдні опади будуть у рідкому стані, тому що там очікується вночі близько нуля, і більше мокрий сніг. А ось північні райони — сніг, хуртовини, морози, денні температури 5-10 градусів морозу, нічні 10-15", — сказав він .

11 і 12 лютого із заходу знову прийде погіршення погодних умов. Нагадаємо: у ніч на 9 лютого Київ накрив снігопад, товщина снігового покриву в деяких місцях досягає 30-40 см. Усі основні магістралі столиці стоять через затори.