В Харькове коммунальщики посыпают лед песком из детской лопатки (фото)

Один из "коммунальщиков" забрался в ковш трактора и посыпал дорогу песком из детской лопатки зеленого цвета.

14 декабря дороги Харькова, как и в большей части страны, покрыты льдом. Городские коммунальные службы борются с последствиями непогоды, однако некоторые их сотрудники делают это весьма оригинально. В частности, один из "коммунальщиков" забрался в ковш трактора, откуда посыпал дорогу песком из детской лопатки зеленого цвета. Соответствующим фото поделились в Telegram-канале "ТруХа".

В описании к снимку значились шутливые фразы "CyberKharkiv 2021", "Нанотехнологии" и "Успешный Харьков".

[ + – ]

В обсуждении этой фотографии комментаторы писали следующее: "Хоть где-то сыпят", "Едет на разборки с детской лопаткой на крутой тачиле", "Вот это по-европейски!!! Нищеброды были нищебродами остались. Я бы уволился но на ковш трактора не лез", "Кернес вернись!", "Робот- коммунальщик Орест, при помощи киберлопаты наносит нанопокрытие на тротуар?", "Я кстати киберпанк прошел", "Ну хоть так посыпали, а у нас бедная дворничиха таскала ведра с песком, даже тачки нет".

Отметим, согласно прогнозу Укргидрометцентра, на дорогах Харькова гололед будет и 15 декабря.

Напомним, недавно представители Харьковской областной детской клинической больницы №1 на своей странице в Facebook рассказали, что на территории их медучреждения неизвестные срубили елки.