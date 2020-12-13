"Своровали елки у детей". На территории детской больницы в Харькове срубили елки

“Вы думаете, что елочка, добытая ТАК, сможет принести вам счастье в новом году?" — спрашивают сотрудники больницы.

Представители Харьковской областной детской клинической больницы №1 на своей странице в Facebook рассказали, что на территории их медучреждения неизвестные срубили елки.

"Ведь мы это делаем в первую очередь для больных малышей! Ведь нельзя так относиться к детям! Нельзя так относиться к чужому труду! Вы думаете, что елочка, добытая ТАК, сможет принести вам счастье в новом году!", — возмутились в больнице.

В медучреждении сообщили, что одну елку срубили под самый корешок, а еще две — посередине.

[ + – ] Срубленные елки под Харьковской областной детской клинической больницей №1 [ + – ] Срубленные елки под Харьковской областной детской клинической больницей №1 [ + – ] Срубленные елки под Харьковской областной детской клинической больницей №1

Представители больницы отметили, что эти елки им подарили осенью 2018 года. Возле каждого из отделений медучреждения посадили по одному деревцу.

"Все переживали, как они переживут зиму: не померзнут ли, не выкопают ли лиходеи… Пришла весна. Елочки благополучно пережили зиму, и мы посадили вокруг них веселые разноцветные цветы, чтобы радовать глаз малышам и их родителям. Да и сотрудникам тоже", — рассказали представители медучреждения.

Однако эту зиму деревья уже не пережили.

Напомним, в декабре 2020 года на главной елке страны вместо традиционной звезды появилась шляпа желтого цвета весом 58 килограммов. Эта дизайнерская находка, как оказалось, вызвала бурю возмущения у некоторых христиан.

4 декабря состоялся брифинг чиновников КГГА. На нем директор департамента культуры Диана Попова в шляпе заявила, что главную елку Украины в этом году откроют 19 декабря.

Эта дизайнерская находка, как оказалось, вызвала бурю возмущения у некоторых христиан. Какое отношение к религии в принципе имеет праздничное дерево, выяснял Фокус. В Православной церкви Украины отрицательно отнеслись к необычному облику главной новогодней елки в центре Киева, на которую вместо традиционной Вифлеемской звезды нацепили желтую шляпу.

13 декабря стало известно, что скандальную шляпу с главной елки страны все же сняли.