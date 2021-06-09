Среди пострадавших от взрыва в Харькове оказались подростки (фото, видео)

В полиции подтвердили, что взорвалась граната, а пострадавших не трое, а пятеро.

В Харькове от взрыва на перекрестке проспекта Гагарина пострадали двое подростков. Об этом сообщает Национальная полиция.

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По данным правоохранителей, всего в результате взрыва пострадало 5 человек, среди них двое подростков 16 и 17 лет. Вызов в полицию был в 21:53 от прохожего, который стал свидетелем происшествия.

Полицейские установили, что между компанией молодых людей и 29-летним мужчиной произошел конфликт. В результате мужчина бросил гранату РГД-5. Всех пострадавших отправили в медицинские учреждения Харькова, а вещевые доказательства на экспертное исследование.

[ + – ] Место взрыва Фото: Нацполиция

Открыто уголовное производство по части 2 статьи 15, статьи 115 (покушение на убийство) и части 1 статьи 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми патронами или взрывными материалами) Уголовного кодекса Украины. Злоумышленнику грозит от 10 до 15 лет или пожизненное заключение.

Также в телеграм-канале "Труха" опубликовали видео с началом драки и моментом взрыва.

Напомним, вчера, 8 июня в Харькове произошел взрыв гранаты, сообщалось о трех пострадавших.