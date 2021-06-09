Серед постраждалих від вибуху в Харкові є підлітки (фото, відео)

У поліції підтвердили, що вибухнула граната, а постраждалих не троє, а п'ятеро.

У Харкові від вибуху на перехресті проспекту Гагаріна постраждали двоє підлітків. Про це повідомляє Національна поліція.

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За даними правоохоронців, усього в результаті вибуху постраждало 5 осіб, серед них двоє підлітків 16 і 17 років. Виклик у поліцію був о 21:53 від перехожого, який став свідком події.

Поліцейські встановили, що між компанією молодих людей і 29-річним чоловіком стався конфлікт. У результаті чоловік кинув гранату РГД-5. Усіх постраждалих відправили до медичних установ Харкова, а речові докази на експертне дослідження.

[ + – ] Місце вибуху Фото: Нацполіція

Відкрито кримінальне провадження за частиною 2 статті 15, статті 115 (замах на вбивство) і частини 1 статті 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими патронами або вибуховими матеріалами) Кримінального кодексу України. Зловмиснику загрожує від 10 до 15 років або довічне ув'язнення.

Також у телеграм-каналі "Труха" опублікували відео з початком бійки і моментом вибуху.

Нагадаємо, що вчора, 8 червня, у Харкові стався вибух гранати, повідомлялося про трьох постраждалих.