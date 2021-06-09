Хозяйственное дело по топ-менеджменту Борщаговского химфармзавода может перерасти в уголовное - СМИ

Стало известно, что прибыльность БХФЗ ниже, чем у других игроков фармрынка.

Как сообщает РБК-Украина, топ-менеджеры предприятия организовали мошенническую схему вывода денег БХФЗ и за это им грозит уголовная ответственность.

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РБК-Украина напоминает, что фармацевтическая компания "Дарница" является крупнейшим акционером завода, но не допускается топ-менеджментом БХФЗ к управлению и финансовой отчетности. «Все решения принимаются узким кругом лиц, в который входят Николай Безпалько как глава набсовета БХФЗ, его жена Людмила как генеральный директор (до 2018 года), а также Ирина Ржепецкая (Беспалько) – их дочь и директор по развитию бизнеса», — говорится в статье.

Ранее СМИ сообщали, что в мае 2021 года Хозяйственный суд Киева принял к рассмотрению увеличенные исковые требования Борщаговского химико-фармацевтического завода (БХФЗ) к топ-менеджерам и миноритарным акционерам в размере 6,8 млн долларов. Высокий суд справедливости в Лондоне подтвердил арест счетов британской компании «Метабей», которая принадлежит Ржепецкой, и тоже увеличил сумму ранее арестованных средств этой компании до 6,8 млн долларов. Поскольку аудиторы смогли изучить не все сделки БХФЗ, не исключено, что в ходе дальнейшего расследования сумма убытков и исковых требований может снова увеличиться.

Ответчиками в Хозяйственном суде г.Киева являются 8 топ-менеджеров БХФЗ: гендиректор предприятия до 2018 года Л.Безпалько, гендиректор до 2021 года Ю. Здаревская, гендиректор с 2021 года М. Пасечник, глава Набсовета Н.Безпалько, заместитель гендиректора А.Голобородько, коммерческий директор Е.Сова, финдиректор Т.Артеменко, директор по развитию бизнеса И.Ржепецкая.

Злоупотребления топ-менеджмента были установлены и оценены в результате расследования, проведенного одной из крупнейших международных аудиторских компаний мира "Крестон Джи Си Джи Аудит". Стало известно, что прибыльность БХФЗ ниже, чем у других игроков фармрынка.

Выяснилось также, что самым крупным поставщиком сырья для БХФЗ является немецкая фирма "Фармаплант Фабрикейшн Кемишер Продакт Гмбх", которая поставляет на Борщаговский завод фармацевтические ингредиенты по ценам выше, чем их покупают другие украинские производители у других поставщиков. "Фармаплант" заключила с английской компанией "Метабей Импорт/Экспорт Лтд" агентский договор, по которому вторая фирма оказывала первой "услуги по содействию в заключении контрактов со странами Восточной Европы", за что "Фармаплант" платит компании "Метабей" 30% от всех сумм, которые поступают ей от БХФЗ. Владельцем "Метабей" является Ржепецкая.

«Это хозяйственное дело вполне может стать основой для возбуждения уголовного. Такие примеры в Украине есть. Так, ранее Высокий суд в Лондоне арестовал имущество миноритарного акционера и главы наблюдательного совета "ВиЭйБи банка" Сергея Максимова в обеспечение иска украинского банка о растрате имущества. После этого в 2011 году в Киеве Максимов был арестован в рамках уголовного расследования. Еще один пример – в 2019 году был условно осужден на 8 лет Владислав Губин, директор Харьковского тракторного завода — за растрату 23 млн грн. на фиктивную прочистку канализации», — напомнило издание.

Уголовные дела касательно "Метабей" и Ржепецкой открыты также в Германии и Швейцарии. Европейские правоохранительные органы подозревают, что имело место присвоение и отмывание денег, а также уклонение от уплаты налогов.