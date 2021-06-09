Господарська справа по топ-менеджменту Борщагівського хімфармзаводу може перерости в кримінальну — ЗМІ

Стало відомо, що прибутковість БХФЗ нижче, ніж у інших гравців фармринку.

Як повідомляє РБК-Україна, топ-менеджери підприємства організували шахрайську схему виведення грошей БХФЗ і за це їм загрожує кримінальна відповідальність.

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РБК-Україна нагадує, що фармацевтична компанія "Дарниця" є найбільшим акціонером заводу, але не допускається топ-менеджментом БХФЗ до управління і фінансової звітності. «Всі рішення приймаються вузьким колом осіб, в який входять Микола Безпалько як голова наглядової ради БХФЗ, його дружина Людмила як генеральний директор (до 2018 року), а також Ірина Ржепецька (Безпалько) — їх дочка і директор з розвитку бізнесу», — йдеться в статті .

Раніше ЗМІ повідомляли, що в травні 2021 року Господарський суд Києва прийняв до розгляду збільшені позовні вимоги Борщагівського хіміко-фармацевтичного заводу (БХФЗ) до топ-менеджерів і міноритарних акціонерів у розмірі 6,8 млн доларів. Високий суд справедливості в Лондоні підтвердив арешт рахунків британської компанії «Метабей», яка належить Ржепецькій, і теж збільшив суму раніше арештованих коштів цієї компанії до 6,8 млн доларів. Оскільки аудитори змогли вивчити не всі угоди БХФЗ, не виключено, що в ході подальшого розслідування сума збитків і позовних вимог може знову збільшитися.

Відповідачами у Господарському суді м.Києва є 8 топ-менеджерів БХФЗ: гендиректор підприємства до 2018 року Л.Безпалько, гендиректор до 2021 року Ю. Здаревська, гендиректор з 2021 року М. Пасічник, голова Наглядової ради М.Безпалько, заступник гендиректора А.Голобородько , комерційний директор Е.Сова, фіндиректор Т.Артеменко, директор з розвитку бізнесу І.Ржепецька.

Зловживання топ-менеджменту були встановлені і оцінені в результаті розслідування, проведеного однією з найбільших міжнародних аудиторських компаній світу "Крестон Джі Сі Джі Аудит". Стало відомо, що прибутковість БХФЗ нижче, ніж у інших гравців фармринку.

Зʼясувалося також, що найбільшим постачальником сировини для БХФЗ є німецька фірма "Фармаплант Фабрікейшн Кемішер Продакт Гмбх", яка поставляє на Борщагівський завод фармацевтичні інгредієнти за цінами вищими, ніж їх купують інші українські виробники у інших постачальників. "Фармаплант" уклала з англійською компанією "Метабей Імпорт/Експорт Лтд" агентський договір, за яким друга фірма надавала першій "послуги щодо сприяння в укладенні контрактів з країнами Східної Європи", за що "Фармаплант" платить компанії "Метабей" 30% від усіх сум, які надходять їй від БХФЗ. Власником "Метабей" є Ржепецька.

«Ця господарська справа цілком може стати основою для порушення кримінальної. Такі приклади в Україні є. Так, раніше Високий суд у Лондоні заарештував майно міноритарного акціонера та голови наглядової ради "ВіЕйБі банку" Сергія Максимова на забезпечення позову українського банку про розтрату майна. Після цього в 2011 році в Києві Максимов був заарештований в рамках кримінального розслідування. Ще один приклад — в 2019 році був умовно засуджений на 8 років Владислав Губін, директор Харківського тракторного заводу — за розтрату 23 млн грн. на фіктивне прочищення каналізації», — нагадало видання.

Кримінальні справи щодо "Метабей" та Ржепецької відкриті також в Німеччині і Швейцарії. Європейські правоохоронні органи підозрюють, що мало місце привласнення і відмивання грошей, а також ухилення від сплати податків.