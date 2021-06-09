"Донецкие" пытаются "отбелить" свои незаконные действия на рынке "Столичный" - администрация предприятия

Журналисты утверждают, что "всего за два месяца на рынок "кинули" почти на 300 млн грн фиктивных долгов".

В СМИ начало тиражироваться сообщение представителей "енакиевской мафии", которое касается рынка "Столичный", якобы они с помощью юриста Антона Арефьева выиграли какие-то суды. Однако, такая информация "не имеет никаких подтверждений и является манипуляцией, указывают представители действующих владельцев рынка", сообщает Апостроф.

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Апелляционный суд в данный момент отказал в удовлетворении любых требований самопровозглашенных "представителей администрации рынка", в частности, Рустема Абдукадырова, фактически "подтвердив незаконность его пребывания на должности "директора", передают журналисты.

Товар рынок "так и не получил", но одесские фирмы обратились в хозяйственные суды с исками о взыскании с рынка задолженности.

Также позже "Столичный" в лице Абдукадырова приобрел в ООО "Донбасская угольная компания" (конечные владельцы — Юрий Иванющенко и Иван Аврамов) сомнительные инвестиционные сертификаты на общую сумму 98 млн гривен. А операционную деятельность "Столичного" перевели на новосозданную компанию "Продовольственный хаб Столичный", фирму с уставным капиталом в 10 тыс грн, пишут в СМИ.

Таким образом, всего за два месяца на рынок "кинули" почти на 300 млн грн фиктивных долгов, забрали все доходы от операционной деятельности и перевели едва ли не все расчеты в наличные, с которых не уплачивались налоги, а все средства, как утверждают СМИ, были направлены на финансирование сепаратистов и войны на Востоке страны", пишет Апостроф.

Так "донецкие", в лице самопровозглашенного директора Абдукадырова, который захватил рынок "Столичный", "хозяйничали" на нем", считают журналисты.

Такая точка зрения, в частности подробно описана в видеосюжете 24 канала: "Как люди Юры Енакиевского захватили и уничтожают рынок "Столичный" — журналистское расследование".