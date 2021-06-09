"Донецькі" намагаються "відбілити" свої незаконні дії на ринку "Столичний" — адміністрація підприємства

Журналісти стверджують, що "всього за два місяці на ринок" кинули "майже на 300 млн грн фіктивних боргів".

У ЗМІ почало тиражуватися повідомлення представників "єнакіївської мафії", яке стосується ринку "Столичний", нібито вони з допомогою юриста Антона Арефʼєва виграли якісь суди. Однак, така інформація "не має ніяких підтверджень і є маніпуляцією, вказують представники чинних власників ринку", повідомляє Апостроф.

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Апеляційний суд наразі відмовив у задоволенні будь-яких вимог самопроголошених "представників адміністрації ринку", зокрема, Рустема Абдукадирова, який фактично "підтвердив незаконність його перебування на посаді "директора", передають журналісти.

Товар ринок "так і не отримав", але одеські фірми звернулися до господарських судів із позовами про стягнення з ринку заборгованості.

Також пізніше "Столичний" в особі Абдукадирова придбав у ТОВ "Донбаська вугільна компанія" (кінцеві власники — Юрій Іванющенко й Іван Аврамов) сумнівні інвестиційні сертифікати на загальну суму 98 млн гривень. А операційну діяльність "Столичного" переказали на новостворену компанію "Продовольчий хаб Столичний", фірму зі статутним капіталом 10 тис грн, пишуть в ЗМІ.

Так, усього за два місяці на ринок "кинули" майже на 300 млн грн фіктивних боргів, забрали всі доходи від операційної діяльності та переказали чи не всі розрахунки в готівку, з яких не сплачувалися податки, а всі кошти, як стверджують ЗМІ, були спрямовані на фінансування сепаратистів і війни на Сході країни", пише Апостроф.

Так "донецькі", в особі самопроголошеного директора Абдукадирова, який захопив ринок "Столичний", "господарювали" на ньому", вважають журналісти.

Така точка зору, зокрема детально описана у відеосюжеті 24 каналу: "Як люди Юри Єнакіївського захопили та знищують ринок "Столичний" — журналістське розслідування".