Мэр Ровно извинился за свое предложение "упаковать ромов в автобус"

Ранее жители города потребовали от местной власти привлечь к ответственности ромов, выбивавших окна в автомобилях и вымогавших деньги на улицах.

Городской голова Ровно Александр Третяк, заявивший о своем желании "упаковать" всех ромов, проживающих в городе, в автобус и вывезти в Закарпатье, извинился за свои высказывания.

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Свои извинения чиновник обнародовал в четверг, 10 июня на своей странице в Facebook.

"На вопрос журналистов относительно противоправного поведения представителей национальных меньшинств в нашем городе ответил весьма эмоционально, за что хочу попросить прощения. Моя реакция вызвана многочисленными жалобами жителей Ровно, в том числе петицией на сайте горсовета", – написал он.

Также Третяк утверждает, что у него нет предвзятости к лицам ромской национальности.

"Дело не в том, что мы имеем предвзятое отношение к лицам определенной национальности, дело в нарушениях УК конкретными гражданами, независимо от их этнического происхождения. Каждого, кто будет нарушать Закон, будет ждать наказание", – подытожил мэр.

[ + – ] Пост Третяка

Ранее Третяк пригрозил ромам города, что "запакует их в автобус и вывезет на родное Закарпатье". Таким образом, мэр отреагировал на петицию от горожан, размещенную на сайте горсовета. Жители города потребовали привлечь к ответственности ромов, которые выбивали окна в автомобилях и вымогали деньги на улицах.