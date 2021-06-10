Міський голова Рівного перепросив за свою пропозицію "упакувати ромів в автобус"

Раніше жителі міста почали вимагати від місцевої влади притягти до відповідальності ромів, які вибивали вікна в автомобілях і вимагали гроші на вулицях.

Міський голова Рівного Олександр Третяк, який заявив про своє бажання "упакувати" всіх ромів, які проживають у місті, в автобус і вивезти в Закарпаття, попросив вибачення за свої висловлювання.

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Свої вибачення чиновник оприлюднив у четвер, 10 червня на своїй сторінці у Facebook.

"На запитання журналістів щодо протиправної поведінки представників національних меншин у нашому місті відповів досить емоційно, за що хочу попросити вибачення. Моя реакція викликана численними скаргами мешканців Рівного, у тому числі петицією на сайті міськради", — написав він.

Також Третяк стверджує, що в нього немає упередженості до осіб ромської національності.

"Справа не в тому, що ми маємо упереджене ставлення до осіб певної національності, справа в порушеннях КК конкретними громадянами, незалежно від їхнього етнічного походження. Кожного, хто буде порушувати Закон, чекатиме покарання", — підсумував мер.

[ + – ] Пост Третяка

Раніше Третяк пригрозив ромам міста, що "запакує їх в автобус і вивезе на рідне Закарпаття". Таким чином мер відреагував на петицію від городян, розміщену на сайті міськради. Жителі міста вимагали притягнути до відповідальності ромів, які вибивали вікна в автомобілях і вимагали гроші на вулицях.