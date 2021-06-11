Статистика коронавируса на 11 июня: 70 летальных случаев за сутки
Ситуация с заболеваемостью в Украине остается стабильной, больше всего человек заразились в Киеве, Днепропетровской и Львовской областях.
Состоянием на 11 июня в Украине за сутки зафиксировали 1603 новых больных COVID-19. Свежую статистику от Центра общественного здоровья опубликовали на сайте Министерства здравоохранения.
За прошедшие сутки, 10 июня, в Украине:
- госпитализировали — 762 человека (на 25 больше, чем накануне);
- летальных исходов — 70 (на 20 меньше);
- выздоровели — 5583 человека;
- вакцинировали — 54 329 человек.
Среди заболевших зарегистрировали 75 детей и 72 медицинских работника. За день медики протестировали 55 342 человек, в том числе методом ПЦР — 25837 человек, методом ИФА — 10741 человека, экспресс-тестами — 18764 человека. Работали также 442 мобильные бригады по вакцинации и 617 пунктов прививки.
За все время пандемии в Украине:
- заболели — 2 221 427 человек;
- выздоровели — 2 120 780 человек;
- летальных исходов — 51 577;
- проведено ПЦР-тестов — 10460411;
- вакцинировали — 1 395 312 человек.
За сутки больше всего подтвержденных случаев заражения коронавирусом зарегистрировали в Киеве (217), Днепропетровской (121), Львовской (113), Киевской (105) и Запорожской (97) областях. Центр общественного здоровья не располагает данными о ситуации в ОРДЛО, Крыму и Севастополе.
Количество новых заболевших по регионам за последние сутки:
- Киев — 217 случаев;
- Винницкая область — 35 случаев;
- Волынская область — 52 случая;
- Днепропетровская область — 121 случай;
- Донецкая область — 83 случая;
- Житомирская область — 27 случаев;
- Закарпатская область — 27 случаев;
- Запорожская область — 97 случаев;
- Ивано-Франковская область — 18 случаев;
- Киевская область — 105 случаев;
- Кировоградская область — 11 случаев;
- Луганская область — 20 случаев;
- Львовская область — 113 случаев;
- Николаевская область — 56 случаев;
- Одесская область — 73 случая;
- Полтавская область — 57 случаев;
- Ровенская область — 92 случая;
- Сумская область — 57 случаев;
- Тернопольская область — 31 случай;
- Харьковская область — 69 случаев;
- Херсонская область — 42 случая;
- Хмельницкая область — 41 случай;
- Черкасская область — 60 случаев;
- Черновицкая область — 31 случай;
- Черниговская область — 68 случаев.
По состоянию на вечер 10 июня были заняты 6 958 из 41 095 (16,93%) койко-мест, выделенных для пациентов с подтвержденной коронавирусной инфекцией или подозрением на нее. Из медучреждений выписали 897 пациентов с COVID-19.