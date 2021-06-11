Статистика коронавируса на 11 июня: 70 летальных случаев за сутки

Ситуация с заболеваемостью в Украине остается стабильной, больше всего человек заразились в Киеве, Днепропетровской и Львовской областях.

Состоянием на 11 июня в Украине за сутки зафиксировали 1603 новых больных COVID-19. Свежую статистику от Центра общественного здоровья опубликовали на сайте Министерства здравоохранения.

ФОКУС в Google Новостях. Подпишись — и всегда будь в курсе событий. Подписаться

За прошедшие сутки, 10 июня, в Украине:

госпитализировали — 762 человека (на 25 больше, чем накануне);

летальных исходов — 70 (на 20 меньше);

выздоровели — 5583 человека;

вакцинировали — 54 329 человек.

Среди заболевших зарегистрировали 75 детей и 72 медицинских работника. За день медики протестировали 55 342 человек, в том числе методом ПЦР — 25837 человек, методом ИФА — 10741 человека, экспресс-тестами — 18764 человека. Работали также 442 мобильные бригады по вакцинации и 617 пунктов прививки.

[ + – ] Статистика коронавируса на 11 июня в Украине Фото: Минздрав

За все время пандемии в Украине:

заболели — 2 221 427 человек;

выздоровели — 2 120 780 человек;

летальных исходов — 51 577;

проведено ПЦР-тестов — 10460411;

вакцинировали — 1 395 312 человек.

За сутки больше всего подтвержденных случаев заражения коронавирусом зарегистрировали в Киеве (217), Днепропетровской (121), Львовской (113), Киевской (105) и Запорожской (97) областях. Центр общественного здоровья не располагает данными о ситуации в ОРДЛО, Крыму и Севастополе.

Количество новых заболевших по регионам за последние сутки:

Киев — 217 случаев;

Винницкая область — 35 случаев;

Волынская область — 52 случая;

Днепропетровская область — 121 случай;

Донецкая область — 83 случая;

Житомирская область — 27 случаев;

Закарпатская область — 27 случаев;

Запорожская область — 97 случаев;

Ивано-Франковская область — 18 случаев;

Киевская область — 105 случаев;

Кировоградская область — 11 случаев;

Луганская область — 20 случаев;

Львовская область — 113 случаев;

Николаевская область — 56 случаев;

Одесская область — 73 случая;

Полтавская область — 57 случаев;

Ровенская область — 92 случая;

Сумская область — 57 случаев;

Тернопольская область — 31 случай;

Харьковская область — 69 случаев;

Херсонская область — 42 случая;

Хмельницкая область — 41 случай;

Черкасская область — 60 случаев;

Черновицкая область — 31 случай;

Черниговская область — 68 случаев.

По состоянию на вечер 10 июня были заняты 6 958 из 41 095 (16,93%) койко-мест, выделенных для пациентов с подтвержденной коронавирусной инфекцией или подозрением на нее. Из медучреждений выписали 897 пациентов с COVID-19.