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Статистика коронавируса на 11 июня: 70 летальных случаев за сутки

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Врачи, коронавирус, больница
Фото: "Армия Информ" | Украинского военнослужащего лечат от коронавируса в больнице

Ситуация с заболеваемостью в Украине остается стабильной, больше всего человек заразились в Киеве, Днепропетровской и Львовской областях. 

Состоянием на 11 июня в Украине за сутки зафиксировали 1603 новых больных COVID-19. Свежую статистику от Центра общественного здоровья опубликовали на сайте Министерства здравоохранения. 

За прошедшие сутки, 10 июня, в Украине:

  • госпитализировали — 762 человека (на 25 больше, чем накануне);
  • летальных исходов — 70 (на 20 меньше);
  • выздоровели — 5583 человека;
  • вакцинировали — 54 329 человек. 

Среди заболевших зарегистрировали 75 детей и 72 медицинских работника. За день медики протестировали 55 342 человек, в том числе методом ПЦР — 25837 человек, методом ИФА — 10741 человека, экспресс-тестами — 18764 человека. Работали также 442 мобильные бригады по вакцинации и 617 пунктов прививки. 

Статистика, коронавирус, Украина
Статистика коронавируса на 11 июня в Украине
Фото: Минздрав

За все время пандемии в Украине:

  • заболели — 2 221 427 человек;
  • выздоровели — 2 120 780 человек;
  • летальных исходов — 51 577;
  • проведено ПЦР-тестов — 10460411;
  • вакцинировали — 1 395 312 человек. 

За сутки больше всего подтвержденных случаев заражения коронавирусом зарегистрировали в Киеве (217), Днепропетровской (121), Львовской (113), Киевской (105) и Запорожской (97) областях. Центр общественного здоровья не располагает данными о ситуации в ОРДЛО, Крыму и Севастополе. 

Количество новых заболевших по регионам за последние сутки: 

  • Киев — 217 случаев;
  • Винницкая область — 35 случаев;
  • Волынская область — 52 случая;
  • Днепропетровская область — 121 случай;
  • Донецкая область — 83 случая;
  • Житомирская область — 27 случаев;
  • Закарпатская область — 27 случаев;
  • Запорожская область — 97 случаев;
  • Ивано-Франковская область — 18 случаев;
  • Киевская область — 105 случаев;
  • Кировоградская область — 11 случаев;
  • Луганская область — 20 случаев;
  • Львовская область — 113 случаев;
  • Николаевская область — 56 случаев;
  • Одесская область — 73 случая;
  • Полтавская область — 57 случаев;
  • Ровенская область — 92 случая;
  • Сумская область — 57 случаев;
  • Тернопольская область — 31 случай;
  • Харьковская область — 69 случаев;
  • Херсонская область — 42 случая;
  • Хмельницкая область — 41 случай;
  • Черкасская область — 60 случаев;
  • Черновицкая область — 31 случай;
  • Черниговская область — 68 случаев.

По состоянию на вечер 10 июня были заняты 6 958 из 41 095 (16,93%) койко-мест, выделенных для пациентов с подтвержденной коронавирусной инфекцией или подозрением на нее. Из медучреждений выписали 897 пациентов с COVID-19.