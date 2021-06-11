Статистика коронавірусу на 11 червня: 70 летальних випадків за добу

Ситуація із захворюваністю в Україні залишається стабільною, найбільше людей заразилися в Києві, Дніпропетровській та Львівській областях.

Станом на 11 червня в Україні за добу зафіксували 1603 нових хворих COVID-19. Свіжу статистику від Центру громадського здоров'я опублікували на сайті Міністерства охорони здоров'я.

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За минулу добу, 10 червня, в Україні:

госпіталізували — 762 людини (на 25 більше, ніж напередодні);

летальних випадків — 70 (на 20 менше);

одужали — 5583 людини;

вакцинували — 54 329 осіб.

Серед захворілих зареєстрували 75 дітей і 72 медичних працівники. За день медики протестували 55 342 осіб, зокрема методом ПЛР — 25 837 осіб, методом ІФА — 10 741 людину, експрес-тестами — 18 764 людини. Працювали також 442 мобільні бригади по вакцинації і 617 пунктів щеплення.

[ + – ] Статистика коронавірусу на 11 червня в Україні Фото: Минздрав

За весь час пандемії в Україні:

захворіли — 2 221 427 осіб;

одужали — 2 120 780 осіб;

летальних випадків — 51 577;

проведено ПЛР-тестів — 10 460 411;

вакцинували — 1 395 312 осіб.

За добу найбільше підтверджених випадків зараження коронавірусом зареєстрували в Києві (217), Дніпропетровській (121), Львівській (113), Київській (105) і Запорізькій (97) областях. Центр громадського здоров'я не має даних про ситуацію в ОРДЛО, Криму і Севастополі.

Кількість нових хворих по регіонах за останню добу:

Київ — 217 випадків;

Вінницька область — 35 випадків;

Волинська область — 52 випадки;

Дніпропетровська область — 121 випадок;

Донецька область — 83 випадки;

Житомирська область — 27 випадків;

Закарпатська область — 27 випадків;

Запорізька область — 97 випадків;

Івано-Франківська область — 18 випадків;

Київська область — 105 випадків;

Кіровоградська область — 11 випадків;

Луганська область — 20 випадків;

Львівська область — 113 випадків;

Миколаївська область — 56 випадків;

Одеська область — 73 випадки;

Полтавська область — 57 випадків;

Рівненська область — 92 випадки;

Сумська область — 57 випадків;

Тернопільська область — 31 випадок;

Харківська область — 69 випадків;

Херсонська область — 42 випадки;

Хмельницька область — 41 випадок;

Черкаська область — 60 випадків;

Чернівецька область — 31 випадок;

Чернігівська область — 68 випадків.

Станом на вечір 10 червня були зайняті 6 958 з 41 095 (16,93%) ліжко-місць, виділених для пацієнтів з підтвердженою коронавірусною інфекцією або підозрою на неї. З медустанов виписали 897 пацієнтів з COVID-19.