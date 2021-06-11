Статистика коронавірусу на 11 червня: 70 летальних випадків за добу
Ситуація із захворюваністю в Україні залишається стабільною, найбільше людей заразилися в Києві, Дніпропетровській та Львівській областях.
Станом на 11 червня в Україні за добу зафіксували 1603 нових хворих COVID-19. Свіжу статистику від Центру громадського здоров'я опублікували на сайті Міністерства охорони здоров'я.
За минулу добу, 10 червня, в Україні:
- госпіталізували — 762 людини (на 25 більше, ніж напередодні);
- летальних випадків — 70 (на 20 менше);
- одужали — 5583 людини;
- вакцинували — 54 329 осіб.
Серед захворілих зареєстрували 75 дітей і 72 медичних працівники. За день медики протестували 55 342 осіб, зокрема методом ПЛР — 25 837 осіб, методом ІФА — 10 741 людину, експрес-тестами — 18 764 людини. Працювали також 442 мобільні бригади по вакцинації і 617 пунктів щеплення.
За весь час пандемії в Україні:
- захворіли — 2 221 427 осіб;
- одужали — 2 120 780 осіб;
- летальних випадків — 51 577;
- проведено ПЛР-тестів — 10 460 411;
- вакцинували — 1 395 312 осіб.
За добу найбільше підтверджених випадків зараження коронавірусом зареєстрували в Києві (217), Дніпропетровській (121), Львівській (113), Київській (105) і Запорізькій (97) областях. Центр громадського здоров'я не має даних про ситуацію в ОРДЛО, Криму і Севастополі.
Кількість нових хворих по регіонах за останню добу:
- Київ — 217 випадків;
- Вінницька область — 35 випадків;
- Волинська область — 52 випадки;
- Дніпропетровська область — 121 випадок;
- Донецька область — 83 випадки;
- Житомирська область — 27 випадків;
- Закарпатська область — 27 випадків;
- Запорізька область — 97 випадків;
- Івано-Франківська область — 18 випадків;
- Київська область — 105 випадків;
- Кіровоградська область — 11 випадків;
- Луганська область — 20 випадків;
- Львівська область — 113 випадків;
- Миколаївська область — 56 випадків;
- Одеська область — 73 випадки;
- Полтавська область — 57 випадків;
- Рівненська область — 92 випадки;
- Сумська область — 57 випадків;
- Тернопільська область — 31 випадок;
- Харківська область — 69 випадків;
- Херсонська область — 42 випадки;
- Хмельницька область — 41 випадок;
- Черкаська область — 60 випадків;
- Чернівецька область — 31 випадок;
- Чернігівська область — 68 випадків.
Станом на вечір 10 червня були зайняті 6 958 з 41 095 (16,93%) ліжко-місць, виділених для пацієнтів з підтвердженою коронавірусною інфекцією або підозрою на неї. З медустанов виписали 897 пацієнтів з COVID-19.