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Статистика коронавірусу на 11 червня: 70 летальних випадків за добу

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Лікарі, коронавірус, лікарня
Фото: "Армія Інформ" | Українського військовослужбовця лікують від коронавірусу в лікарні

Ситуація із захворюваністю в Україні залишається стабільною, найбільше людей заразилися в Києві, Дніпропетровській та Львівській областях.

Станом на 11 червня в Україні за добу зафіксували 1603 нових хворих COVID-19. Свіжу статистику від Центру громадського здоров'я опублікували на сайті Міністерства охорони здоров'я.

За минулу добу, 10 червня, в Україні:

  • госпіталізували — 762 людини (на 25 більше, ніж напередодні);
  • летальних випадків — 70 (на 20 менше);
  • одужали — 5583 людини;
  • вакцинували — 54 329 осіб.

Серед захворілих зареєстрували 75 дітей і 72 медичних працівники. За день медики протестували 55 342 осіб, зокрема методом ПЛР — 25 837 осіб, методом ІФА — 10 741 людину, експрес-тестами — 18 764 людини. Працювали також 442 мобільні бригади по вакцинації і 617 пунктів щеплення.

Статистика, коронавірус, Україна
Статистика коронавірусу на 11 червня в Україні
Фото: Минздрав

За весь час пандемії в Україні:

  • захворіли — 2 221 427 осіб;
  • одужали — 2 120 780 осіб;
  • летальних випадків — 51 577;
  • проведено ПЛР-тестів — 10 460 411;
  • вакцинували — 1 395 312 осіб.

За добу найбільше підтверджених випадків зараження коронавірусом зареєстрували в Києві (217), Дніпропетровській (121), Львівській (113), Київській (105) і Запорізькій (97) областях. Центр громадського здоров'я не має даних про ситуацію в ОРДЛО, Криму і Севастополі.

Кількість нових хворих по регіонах за останню добу:

  • Київ — 217 випадків;
  • Вінницька область — 35 випадків;
  • Волинська область — 52 випадки;
  • Дніпропетровська область — 121 випадок;
  • Донецька область — 83 випадки;
  • Житомирська область — 27 випадків;
  • Закарпатська область — 27 випадків;
  • Запорізька область — 97 випадків;
  • Івано-Франківська область — 18 випадків;
  • Київська область — 105 випадків;
  • Кіровоградська область — 11 випадків;
  • Луганська область — 20 випадків;
  • Львівська область — 113 випадків;
  • Миколаївська область — 56 випадків;
  • Одеська область — 73 випадки;
  • Полтавська область — 57 випадків;
  • Рівненська область — 92 випадки;
  • Сумська область — 57 випадків;
  • Тернопільська область — 31 випадок;
  • Харківська область — 69 випадків;
  • Херсонська область — 42 випадки;
  • Хмельницька область — 41 випадок;
  • Черкаська область — 60 випадків;
  • Чернівецька область — 31 випадок;
  • Чернігівська область — 68 випадків.

Станом на вечір 10 червня були зайняті 6 958 з 41 095 (16,93%) ліжко-місць, виділених для пацієнтів з підтвердженою коронавірусною інфекцією або підозрою на неї. З медустанов виписали 897 пацієнтів з COVID-19.