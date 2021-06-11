"Проигрыш Фирташем дела против ОПЗ на $300 млн — успех команды Фонда госимущества", — эксперт

Во вторник, 8 июня, Верховный Суд отказал компании Ostchem Holding Limited, принадлежащей Дмитрию Фирташу, в исполнении решения Стокгольмского арбитража о взыскании более $300 млн с государственного Одесского припортового завода (ОПЗ) за поставки природного газа.

Решение фактически разблокировало возможность будущей приватизации ОПЗ в 2022 году и является победой для команды Фонда госимущества.

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Об этом заявил председатель экспертной организации StateWatch, юрист Александр Леменов в колонке для издания "Экономическая правда".

"Это безусловно можно считать успехом команды главы Фонда госимущества. Глава Фонда отметил, что представление Ostchem исков в других странах теоретически возможно, однако на практике — это бессмысленный шаг.

Ни активов Одесского припортового завода, ни филиалов в других юрисдикциях не было и нет. Все имущество находится на территории Украины, на что распространяется вышеупомянутое окончательное решение Верховного Суда ", — отмечает Леменов.

По мнению Александра Леменова, такое решение является элементом системной борьбы государства с влиянием Дмитрия Фирташа на национальную экономику. В частности, речь идет о борьбе с вмешательством олигарха в работу "Запорожского титано-магниевого комбината" (ЗТМК), где компания Фирташа владеет 49% акций. В 2020 году Фонд госимущества сменил подконтрольный Фирташу менеджмент на ЗТМК и лишил DF Group приоритетного права на выкуп государственного пакета акций комбината (51%).

"Менеджмент олигарха годами выкачивал ресурсы из предприятия, где большинство в капитале имеет государство. Также интересы Фирташа касались поставки ильменита на подконтрольное ему предприятие "Крымский титан"…

Пророссийского олигарха потеснили почти из всех государственных учреждений, которые могли приносить и таки годами приносили ему сверхприбыли", — уточняет юрист.

Эксперт также отмечает роль Фонда государственного имущества в процессе деолигархизации украинской экономики. В частности, именно на ФГИУ возлагается роль в борьбе с российским финансовым и экономическим влиянием на украинскую экономику.

"Существует надежда, что высшее руководство государства продолжит судьбоносный бой против интересов репрезентантов российского капитала в Украине. При этом ключевую роль здесь пока отводим именно Фонду госимущества. Они не должны дрогнуть в этом поединке против одного из ключевых олигархов времен Януковича", — отметил Леменов.

Напомним, Одесский припортовый завод — одно из крупнейших химических предприятий Украины. Завод специализируется на производстве удобрений и находится под общим управлением Фонда государственного имущества Украины.

ОПЗ входит в перечень объектов "Большой приватизации".