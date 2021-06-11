"Програш Фірташем справи проти ОПЗ на $300 млн — успіх команди Фонду держмайна", — експерт

У вівторок, 8 червня, Верховний Суд відмовив компанії Ostchem Holding Limited, що належить Дмитру Фірташу, у виконанні рішення Стокгольмського арбітражу про стягнення понад $300 млн з державного Одеського припортового заводу (ОПЗ) за постачання природного газу.

Рішення фактично розблокувало можливість майбутньої приватизації ОПЗ у 2022 році та є перемогою для команди Фонду держмайна.

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Про це заявив голова експертної організації StateWatch, юрист Олександр Лємєнов у колонці для видання "Економічна правда".

"Це безумовно можна вважати успіхом команди голови Фонду держмайна. Очільник Фонду зауважив, що подання Ostchem позовів в інших країнах теоретично можливе, проте на практиці — це беззмістовний крок.

Ні активів Одеського припортового заводу, ні філій в інших юрисдикціях не було і немає. Все майно знаходиться на території України, на що розповсюджується вищезгадане кінцеве рішення Верховного Суду", — відзначає Лємєнов.

На думку Олександра Лємєнова, таке рішення є елементом системної боротьби держави з впливом Дмитра Фірташа на національну економіку. Зокрема, йдеться про боротьбу з втручанням олігарха в роботу "Запорізького титано-магнієвого комбінату" (ЗТМК), де компанія Фірташа володіє 49% акцій. У 2020 році Фонд держмайна змінив підконтрольний Фірташу менеджмент на ЗТМК та позбавив DF Group пріоритетного права на викуп державного пакету акцій комбінату (51%).

"Менеджмент олігарха роками викачував ресурси з підприємства, де більшість в капіталі має держава. Також інтереси Фірташа стосувались поставки ільменіту на підконтрольне йому підприємство "Кримський титан"…

Проросійського олігарха потіснили майже з усіх державних установ, що могли приносили і таки роками приносили йому надприбутки", — уточнює юрист.

Експерт також відзначає роль Фонду державного майна у процесі деолігархізації української економіки. Зокрема, саме на ФДМУ покладається роль боротьби з російським фінансовим та економічним впливом на українську економіку.

"Існує сподівання, що вище керівництво держави продовжить доленосний бій проти інтересів репрезентантів російського капіталу в Україні. При цьому, ключову роль тут наразі відводимо саме Фонду держмайна. Вони не мають схибити у цьому двобої проти одного з ключових олігархів часів Януковича", — зауважив Лємєнов.

Нагадаємо, Одеський припортовий завод — одне із найбільших хімічних підприємств України. Завод спеціалізується на виробництві добрив та знаходиться під загальним управлінням Фонду державного майна України.

ОПЗ входить до переліку обʼєктів "Великої приватизації".