Статистика коронавируса на 13 июня: жертвами COVID-19 стали 33 человека

Всего за сутки было обнаружено 857 зараженных. Больше всего их в Киеве, а также Днепропетровской и Киевской областях.

За минувшие сутки в Украине зафиксировано 857 случаев коронавирусной болезни COVID-19. Об этом сообщает официальный телеграм-канал Коронавирус_инфо.

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За прошедшие сутки в Украине:

госпитализировали — 688 человек;

летальных исходов — 33;

выздоровели — 1652 человек;

Среди обнаруженных случаев инфицировалось 37 детей и 17 медицинских сотрудников. За сутки провели 31 257, ПЦР-тестов — 17 138, ИФА-методом — 4226, а также 9893 экспресс-тестов на антиген.

За все время пандемии в стране:

госпитализировали — 2 223 558

выздоровели — 2 127 337

летальных случаев — 51 679

проведено ПЦР-тестов — 10 504 548.

Больше всего новых случаев за минувшие сутки выявили в г. Киев (114), Днепропетровской (101), Киевской (70), Харьковской (52) и Львовской (47) областях.

Количество заболеваний в регионах в сутки:

г. Киев — 114 случаев;

Винницкая область — 17 случаев;

Волынская область — 14 случаев;

Днепропетровская область — 101 случай;

Донецкая область — 19 случаев;

Житомирская область — 34 случая;

Закарпатская область — 3 случая;

Запорожская область — 47 случаев;

Ивано-Франковская область — 12 случаев;

Киевская область — 70 случаев;

Кировоградская область — 13 случаев;

Луганская область — 11 случаев;

Львовская область — 47 случаев;

Николаевская область — 44 случая;

Одесская область — 34 случая;

Полтавская область — 19 случаев;

Ровенская область — 29 случаев;

Сумская область — 31 случай;

Тернопольская область — 17 случаев;

Харьковская область — 52 случая;

Херсонская область — 32 случая;

Хмельницкая область — 32 случая;

Черкасская область — 19 случаев;

Черновицкая область — 21 случай;

Черниговская область — 25 случаев.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Напомним, в Госпогранслужбе рассказали, можно ли въехать в Украину, если получить российскую вакцину "Спутник V".

Отметим, что по всей Украине работает 35 центров вакцинации от коронавируса.