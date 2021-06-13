Статистика коронавируса на 13 июня: жертвами COVID-19 стали 33 человека
Всего за сутки было обнаружено 857 зараженных. Больше всего их в Киеве, а также Днепропетровской и Киевской областях.
За минувшие сутки в Украине зафиксировано 857 случаев коронавирусной болезни COVID-19. Об этом сообщает официальный телеграм-канал Коронавирус_инфо.
За прошедшие сутки в Украине:
- госпитализировали — 688 человек;
- летальных исходов — 33;
- выздоровели — 1652 человек;
Среди обнаруженных случаев инфицировалось 37 детей и 17 медицинских сотрудников. За сутки провели 31 257, ПЦР-тестов — 17 138, ИФА-методом — 4226, а также 9893 экспресс-тестов на антиген.
За все время пандемии в стране:
- госпитализировали — 2 223 558
- выздоровели — 2 127 337
- летальных случаев — 51 679
- проведено ПЦР-тестов — 10 504 548.
Больше всего новых случаев за минувшие сутки выявили в г. Киев (114), Днепропетровской (101), Киевской (70), Харьковской (52) и Львовской (47) областях.
Количество заболеваний в регионах в сутки:
- г. Киев — 114 случаев;
- Винницкая область — 17 случаев;
- Волынская область — 14 случаев;
- Днепропетровская область — 101 случай;
- Донецкая область — 19 случаев;
- Житомирская область — 34 случая;
- Закарпатская область — 3 случая;
- Запорожская область — 47 случаев;
- Ивано-Франковская область — 12 случаев;
- Киевская область — 70 случаев;
- Кировоградская область — 13 случаев;
- Луганская область — 11 случаев;
- Львовская область — 47 случаев;
- Николаевская область — 44 случая;
- Одесская область — 34 случая;
- Полтавская область — 19 случаев;
- Ровенская область — 29 случаев;
- Сумская область — 31 случай;
- Тернопольская область — 17 случаев;
- Харьковская область — 52 случая;
- Херсонская область — 32 случая;
- Хмельницкая область — 32 случая;
- Черкасская область — 19 случаев;
- Черновицкая область — 21 случай;
- Черниговская область — 25 случаев.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Напомним, в Госпогранслужбе рассказали, можно ли въехать в Украину, если получить российскую вакцину "Спутник V".
Отметим, что по всей Украине работает 35 центров вакцинации от коронавируса.