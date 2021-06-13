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Статистика коронавируса на 13 июня: жертвами COVID-19 стали 33 человека

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коронавирус в украине
Фото: UNICEF

Всего за сутки было обнаружено 857 зараженных. Больше всего их в Киеве, а также Днепропетровской и Киевской областях.

За минувшие сутки в Украине зафиксировано 857 случаев коронавирусной болезни COVID-19. Об этом сообщает официальный телеграм-канал Коронавирус_инфо.

За прошедшие сутки в Украине:

  • госпитализировали — 688 человек;
  • летальных исходов — 33;
  • выздоровели — 1652 человек;

Среди обнаруженных случаев инфицировалось 37 детей и 17 медицинских сотрудников. За сутки провели 31 257, ПЦР-тестов — 17 138, ИФА-методом — 4226, а также 9893 экспресс-тестов на антиген.

За все время пандемии в стране:

  • госпитализировали — 2 223 558
  • выздоровели — 2 127 337
  • летальных случаев — 51 679
  • проведено ПЦР-тестов — 10 504 548.

Больше всего новых случаев за минувшие сутки выявили в г. Киев (114), Днепропетровской (101), Киевской (70), Харьковской (52) и Львовской (47) областях.

Фото: Telegram-канал "Коронавірус Інфо"

Количество заболеваний в регионах в сутки:

  • г. Киев — 114 случаев;
  • Винницкая область — 17 случаев;
  • Волынская область — 14 случаев;
  • Днепропетровская область — 101 случай;
  • Донецкая область — 19 случаев;
  • Житомирская область — 34 случая;
  • Закарпатская область — 3 случая;
  • Запорожская область — 47 случаев;
  • Ивано-Франковская область — 12 случаев;
  • Киевская область — 70 случаев;
  • Кировоградская область — 13 случаев;
  • Луганская область — 11 случаев;
  • Львовская область — 47 случаев;
  • Николаевская область — 44 случая;
  • Одесская область — 34 случая;
  • Полтавская область — 19 случаев;
  • Ровенская область — 29 случаев;
  • Сумская область — 31 случай;
  • Тернопольская область — 17 случаев;
  • Харьковская область — 52 случая;
  • Херсонская область — 32 случая;
  • Хмельницкая область — 32 случая;
  • Черкасская область — 19 случаев;
  • Черновицкая область — 21 случай;
  • Черниговская область — 25 случаев.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Напомним, в Госпогранслужбе рассказали, можно ли въехать в Украину, если получить российскую вакцину "Спутник V".

Отметим, что по всей Украине работает 35 центров вакцинации от коронавируса.