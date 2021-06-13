Статистика коронавірусу на 13 червня: жертвами COVID-19 стали 33 людини
Всього за добу було виявлено 857 заражених. Найбільше їх у Києві, а також Дніпропетровській і Київській областях.
За минулу добу в Україні зафіксовано 857 випадків коронавірусної хвороби COVID-19. Про це повідомляє офіційний телеграм-канал Коронавірус_інфо.
За минулу добу в Україні:
- госпіталізували — 688 осіб;
- летальних випадків — 33;
- одужали — 1 652 осіб;
Серед виявлених випадків інфікувалося 37 дітей і 17 медичних працівників. За добу провели 31 257, ПЛР-тестів — 17 138, ІФА-методом — 4226, а також 9893 експрес-тестів на антиген.
За весь час пандемії в країні:
- госпіталізували — 2 223 558
- одужали — 2 127 337
- летальних випадків — 51 679
- проведено ПЛР-тестів — 10 504 548.
Найбільше нових випадків за минулу добу виявили в м. Київ (114), Дніпропетровській (101), Київській (70), Харківській (52) та Львівській (47) областях.
Кількість захворювань в регіонах на добу:
- м. Київ — 114 випадків;
- Вінницька область — 17 випадків;
- Волинська область — 14 випадків;
- Дніпропетровська область — 101 випадок;
- Донецька область — 19 випадків;
- Житомирська область — 34 випадки;
- Закарпатська область — 3 випадки;
- Запорізька область — 47 випадків;
- Івано-Франківська область — 12 випадків;
- Київська область — 70 випадків;
- Кіровоградська область — 13 випадків;
- Луганська область — 11 випадків;
- Львівська область — 47 випадків;
- Миколаївська область — 44 випадки;
- Одеська область — 34 випадки;
- Полтавська область — 19 випадків;
- Рівненська область — 29 випадків;
- Сумська область — 31 випадок;
- Тернопільська область — 17 випадків;
- Харківська область — 52 випадки;
- Херсонська область — 32 випадки;
- Хмельницька область — 32 випадки;
- Черкаська область — 19 випадків;
- Чернівецька область — 21 випадок;
- Чернігівська область — 25 випадків.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей і міста Севастополя відсутні.
Нагадаємо, в Держприкордонслужбі розповіли, чи можна в'їхати в Україну, якщо отримати російську вакцину "Супутник V".
Відзначимо, що по всій Україні працює 35 центрів вакцинації від коронавірусу.