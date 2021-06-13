Статистика коронавірусу на 13 червня: жертвами COVID-19 стали 33 людини

Всього за добу було виявлено 857 заражених. Найбільше їх у Києві, а також Дніпропетровській і Київській областях.

За минулу добу в Україні зафіксовано 857 випадків коронавірусної хвороби COVID-19. Про це повідомляє офіційний телеграм-канал Коронавірус_інфо.

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За минулу добу в Україні:

госпіталізували — 688 осіб;

летальних випадків — 33;

одужали — 1 652 осіб;

Серед виявлених випадків інфікувалося 37 дітей і 17 медичних працівників. За добу провели 31 257, ПЛР-тестів — 17 138, ІФА-методом — 4226, а також 9893 експрес-тестів на антиген.

За весь час пандемії в країні:

госпіталізували — 2 223 558

одужали — 2 127 337

летальних випадків — 51 679

проведено ПЛР-тестів — 10 504 548.

Найбільше нових випадків за минулу добу виявили в м. Київ (114), Дніпропетровській (101), Київській (70), Харківській (52) та Львівській (47) областях.

Кількість захворювань в регіонах на добу:

м. Київ — 114 випадків;

Вінницька область — 17 випадків;

Волинська область — 14 випадків;

Дніпропетровська область — 101 випадок;

Донецька область — 19 випадків;

Житомирська область — 34 випадки;

Закарпатська область — 3 випадки;

Запорізька область — 47 випадків;

Івано-Франківська область — 12 випадків;

Київська область — 70 випадків;

Кіровоградська область — 13 випадків;

Луганська область — 11 випадків;

Львівська область — 47 випадків;

Миколаївська область — 44 випадки;

Одеська область — 34 випадки;

Полтавська область — 19 випадків;

Рівненська область — 29 випадків;

Сумська область — 31 випадок;

Тернопільська область — 17 випадків;

Харківська область — 52 випадки;

Херсонська область — 32 випадки;

Хмельницька область — 32 випадки;

Черкаська область — 19 випадків;

Чернівецька область — 21 випадок;

Чернігівська область — 25 випадків.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей і міста Севастополя відсутні.

Нагадаємо, в Держприкордонслужбі розповіли, чи можна в'їхати в Україну, якщо отримати російську вакцину "Супутник V".

Відзначимо, що по всій Україні працює 35 центрів вакцинації від коронавірусу.