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Статистика коронавірусу на 13 червня: жертвами COVID-19 стали 33 людини

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коронавірус в Україні
Фото: лечение коронавируса

Всього за добу було виявлено 857 заражених. Найбільше їх у Києві, а також Дніпропетровській і Київській областях.

За минулу добу в Україні зафіксовано 857 випадків коронавірусної хвороби COVID-19. Про це повідомляє офіційний телеграм-канал Коронавірус_інфо.

За минулу добу в Україні:

  • госпіталізували — 688 осіб;
  • летальних випадків — 33;
  • одужали — 1 652 осіб;

Серед виявлених випадків інфікувалося 37 дітей і 17 медичних працівників. За добу провели 31 257, ПЛР-тестів — 17 138, ІФА-методом — 4226, а також 9893 експрес-тестів на антиген.

За весь час пандемії в країні:

  • госпіталізували — 2 223 558
  • одужали — 2 127 337
  • летальних випадків — 51 679
  • проведено ПЛР-тестів — 10 504 548.

Найбільше нових випадків за минулу добу виявили в м. Київ (114), Дніпропетровській (101), Київській (70), Харківській (52) та Львівській (47) областях.

Фото: Telegram-канал "Коронавірус Інфо"

Кількість захворювань в регіонах на добу:

  • м. Київ — 114 випадків;
  • Вінницька область — 17 випадків;
  • Волинська область — 14 випадків;
  • Дніпропетровська область — 101 випадок;
  • Донецька область — 19 випадків;
  • Житомирська область — 34 випадки;
  • Закарпатська область — 3 випадки;
  • Запорізька область — 47 випадків;
  • Івано-Франківська область — 12 випадків;
  • Київська область — 70 випадків;
  • Кіровоградська область — 13 випадків;
  • Луганська область — 11 випадків;
  • Львівська область — 47 випадків;
  • Миколаївська область — 44 випадки;
  • Одеська область — 34 випадки;
  • Полтавська область — 19 випадків;
  • Рівненська область — 29 випадків;
  • Сумська область — 31 випадок;
  • Тернопільська область — 17 випадків;
  • Харківська область — 52 випадки;
  • Херсонська область — 32 випадки;
  • Хмельницька область — 32 випадки;
  • Черкаська область — 19 випадків;
  • Чернівецька область — 21 випадок;
  • Чернігівська область — 25 випадків.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей і міста Севастополя відсутні.

Нагадаємо, в Держприкордонслужбі розповіли, чи можна в'їхати в Україну, якщо отримати російську вакцину "Супутник V".

Відзначимо, що по всій Україні працює 35 центрів вакцинації від коронавірусу.