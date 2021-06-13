Переводил произведения Дефо и Джека Лондона: скончался известный украинский писатель Лесь Герасимчук

Литератор за свою карьеру успел издать собственные книги переводов и литературные произведения.

Вечером 12 июня ушел из жизни известный украинский писатель и переводчик Лесь Герасимчук.

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Об этом пишет тематическое издание ЛитГазета.

Украинский литератор Лесь Герасимчук скончался в возрасте 75 лет.

Информацию о смерти известного писателя Леся Герасимчука сообщил глава НСПУ Михаил Сидоржевский, ссылаясь на слова вдовы умершего. Причина смерти украинского переводчика и литератора не сообщается.

Напомним, что Лесь Герасимчук с 1960 года начал заниматься профессиональным литературным и научно-техническим переводом, и на протяжении почти двух десятков лет возглавлял отдел информации в Институте комплексного использования водных ресурсов.

Помимо этого, Лесь Герасимчук был первым главредом изданий "Власть" и "Президентский вестник", и специализировался на переводе с английского, украинского, польского, русского, а также других европейских языков.

За свою профессиональную карьеру Лесь Герасимчук издал собственные книги переводов и литературные произведения, и даже издал несколько англо-украинских и украинско-английских словарей. Популярность литератор приобрел после того, как начал переводить произведения Джека Лондона, Даниэля Дефо, Уолта Уитмена.

Ранее Фокус сообщал, что умер известный украинский писатель Михаил Слабошпицкий. Публицист, который специализировался на биографической прозе и произведениях для детей, скончался в возрасте 74 лет.

Также Фокус рассказывал, что скончался известный советский художник Таир Салахов. Художник, который стал одним из основоположников так называемого сурового стиля советской живописи, был похоронен в столице Азербайджана.