Перекладав твори Дефо і Джека Лондона: помер відомий український письменник Лесь Герасимчук

Літератор за свою кар'єру встиг видати власні книги перекладів і літературні твори.

Увечері 12 червня пішов з життя відомий український письменник і перекладач Лесь Герасимчук.

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Про це пише тематичне видання ЛітГазета.

Український літератор Лесь Герасимчук помер у віці 75 років.

Інформацію про смерть відомого письменника Леся Герасимчука повідомив глава НСПУ Михайло Сидоржевський, посилаючись на слова вдови померлого. Причина смерті українського перекладача і літератора не повідомляється.

Нагадаємо, що Лесь Герасимчук з 1960 року почав займатися професійним літературним і науково-технічним перекладом, і протягом майже двох десятків років очолював відділ інформації в Інституті комплексного використання водних ресурсів.

Крім цього, Лесь Герасимчук був першим головним редактором видань "Влада" і "Президентський вісник", і спеціалізувався на перекладі з англійської, української, польської, російської, а також інших європейських мов.

За свою професійну кар'єру Лесь Герасимчук видав власні книги перекладів і літературні твори, і навіть видав кілька англо-українських та українсько-англійських словників. Популярність літератор отримав після того, як став перекладати твори Джека Лондона, Даніеля Дефо, Уолта Уїтмена.

Раніше Фокус повідомляв, що помер відомий український письменник Михайло Слабошпицький. Публіцист, який спеціалізувався на біографічній прозі і творах для дітей, помер у віці 74 років.

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