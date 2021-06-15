Подозреваемый в расстреле семьи на Житомирщине оказался уроженцем РФ, - СМИ

Александр Мальцев долго работал предпринимателем в Киеве, а затем купил дом в 5 километрах от села Грубское, где произошло убийство, пишет "Обозреватель".

Подозреваемый в расстреле семьи Миненко в Житомирской области является уроженцем России. Об этом пишет "Обозреватель" по информации из собственных источников.

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Они сообщают, что в убийстве подозревают 58-летнего Александра Мальцева, который родился в Курской области РФ и долгое время жил на Лесном массиве в Киеве. Около 10 лет назад мужчина купил дом в селе Вишневое в Житомирской области, которое расположено в пяти километрах от Грубского, где расстреляли и автомата Ирину и Сергея Миненко.

[ + – ] Александр Мальцев в зале суда по делу о расстреле в Житомирской области Фото: Обозреватель

По словам местных жителей, Александр Мальцев использовал дом как дачу и вел себя скрытно. По данным "Обозревателя", на мужчину зарегистрированы газовый пистолет и три гладкоствольных ружья, но не автомат Калашникова. Во время расследования полицейские обнаружили в окрестностях села тайник с "арсеналом", в котором Александр предположительно спрятал патроны, гранаты и глушитель. Во время задержания у подозреваемого также изъяли автоматическую винтовку и две гранаты.

Как передают источники, до 2014 года Мальцев занимался грузоперевозками в Киеве, как частный предприниматель. Сергей Миненко был дальнобойщиком, ездившим работать за границу — в день убийства он собирался ехать за документами для получения визы.

Дом селе Грубское расстреляли из автомата Калашникова 8 июня, в результате погибли муж и жена, а их 12-летняя дочь чудом выжила, потому что находилась в другой комнате. Девочка вызывала медиков и полицию, однако стрелок быстро скрылся. Как выяснило следствие, у главы семейства был долг в 23 тысячи долларов, который мог стать причиной убийства.

Ирину Миненко госпитализировали с тяжелыми ранениями, переломом тазовой кости и разрывом внутренних органов. Вскоре женщина скончалась, несмотря на все усилия врачей, а ребенок остался круглой сиротой.

Ранее в суде впервые выступил подозреваемый в расстреле 7 человек в Житомирской области — Александр Захаренко. Он уверяет, что гости из Киева первыми начали стрелять во время конфликта из-за показаний против полицейского.