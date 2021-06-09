Задолжали 23 тысячи грн: семью расстреляли из автомата на Житомирщине (видео)

Мужчина умер на месте, а врачи борются за жизнь его супруги, которую привезли в больницу с очень тяжелыми ранениями.

В ночь на 8 июня в селе Грубское Житомирской области из автомата Калашникова расстреляли дом, где находилась семья. Подробности нападения выяснила "ТСН".

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Частный дом обстреляли с улицы, после чего глава семейства 46 лет скончался на месте от полученных ранений, его 39-летняя жена в тяжелом состоянии оказалась в больнице, к счастью, их 12 летняя дочь осталась невредимой — в момент обстрела она находилась в другой комнате. Девочка вызвала "скорую помощь" и полицию, однако к их приезду стрелок успел сбежать.

[ + – ] Дом, который расстреляли из-за долга в селе Грубское Фото: Скриншот

Полиция проводит расследование и собрали на месте происшествия ряд улик, включая гильзы калибра 5,45 — такие патроны использует автоматическая винтовка Калашникова. К вечеру правоохранители задержали 59-летнего подозреваемого из соседнего села, у него изъяли автомат, две боевые гранаты РГД-5, а также автомобиль, на котором мужчина ездил, ему грозит 15 лет тюрьмы за убийство.

"Преступление он совершил, в связи с тем, что у погибшего был долг в 23 тыс. долларов США", — рассказал руководитель Главного управления полиции по региону Юрий Олейник.

Как сообщила заместитель главного врача Коростышевской больницы Елена Гайсюк, пострадавшую госпитализировали с многочисленными пулевыми ранениями, разрывом внутренних органов и переломом тазовой кости. Из-за сильных повреждений медики даже не смогли точно сосчитать количество ран.

Ранее подозреваемый в массовом убийстве под Житомиром впервые выступил в суде. Анатолий Захаренко утверждает, что группа из семерых киевлян первыми начали стрелять в него на базе отдыха в Новоселице.

Замглавы АРМА Владимира Павленко подстрелили возле дома в Киеве, его доставили в больницу с ранением средней степени тяжести. До этого сотрудникам ведомства угрожали.