Замглавы АРМА Павленко подстрелили возле дома в Киеве

Ранее сотрудникам агентства разбили окно в автомобиле, облили кровью подъезд и повесили свиную голову на дверь.

В Киеве во время нападения ранили Владимира Павленко — заместителя главы Агентства по розыску и менеджменту активов, полученных от коррупционных или других преступлений (АРМА). Об этом 4 июня пресс-служба ведомства сообщила в Facebook.

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Как пишет АРМА со ссылкой на правоохранителей, несколько вооруженных злоумышленников напали на Владимира Павленко у его собственного дома еще 2-го июня. Преступники несколько раз выстрелили из огнестрельного оружия, и замглавы АРМА получил ранение средней тяжести. Пострадавшего госпитализировали в больницу, сейчас он находится в стабильном состоянии, а его жизни ничего не угрожает.

"АРМА надеется на максимально быструю и действенную реакцию правоохранительных органов по установлению, задержанию и наказанию злоумышленников", — отметила пресс-служба агентства.

Ранее Владимир Павленко заявил "Украинской правде", что руководство АРМА подвергается психологическому давлению, угрозам и нападениям со стороны неизвестных лиц. Так в феврале злоумышленники разбили окна автомобиля, повесили свиную голову на дверь и облили кровью подъезд сотрудников, ответственных за принятие решений по активам. Представители АРМА в Facebook предположили, что к таким мерам прибегают лица, средства которых арестовывают в рамках уголовных производств.

[ + – ] Автомобиль сотрудника АРМА с разбитым стеклом [ + – ] Разлитая кровь в подъезде сотрудника АРМА [ + – ] Свиная голова на двери квартиры, где живет сотрудник АРМА

Национальное агентство было создано в 2015 году и получило специальный статус, оно занимается поиском активов, которые можно арестовать по уголовным производствам. Для этого сотрудники АРМА собирают информацию из разных источников и анализируют статистические данные, а также ведут Единый государственный реестр активов.

Писали также, что в АРМА провели обыски по подозрению в краже вещдоков на 500 тысяч долларов. Как сообщили в Офисе Генерального прокурора, правоохранители обыскали дом врио главы агентства Виталия Сигидина, его заместителя Владимира Павленко и других сотрудников в Киеве и Киевской области.

Суд передал АРМА арестованное имущество компаний, связанных с Виталием Захарченко, экс-главой МВД Украины. Речь идет о 3 квартирах, 4 жилых домах, 24 земельных участках и 6 гаражах в центре Киева.