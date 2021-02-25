Суд арестовал имущество, связанное с экс-главой МВД Захарченко

Арестованы 3 квартиры, 6 гаражей в центре Киева, 4 жилых дома, а также 24 земельных участка.

Печерский райсуд Киева наложил арест на имущество иностранных компаний, связанных с бывшим министром внутренних дел Украины Виталием Захарченко. Об этом сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора.

Суд арестовал 3 квартиры, 6 гаражей в центре Киева, 4 жилых дома, а также 24 земельных участка.

"Арест наложен в уголовном производстве, в котором расследуются обстоятельства финансирования экс-министром МВД деятельности преступной организации, созданной бывшим президентом Украины, совершение финансовых операций и сделок с денежными средствами и имуществом, полученных преступным путем, а также действий, направленных на сокрытие их незаконного происхождения…", — сообщили в Офисе генпрокурора.

Суд также удовлетворил ходатайства следователя ГБР и передал арестованное имущество Национальному агентству Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА).

Напомним, ранее стало известно, что беглый президент Виктор Янукович обратился в Офис генпрокурора и Государственное бюро расследований с просьбой к прокурорам прибыть по месту его пребывания в России для выяснения всех необходимых вопросов для расследования дел Майдана. Руководитель департамента по расследованию "дел Майдана" Офиса генпрокурора Алексей Донской сообщил, что не могут допросить Януковича в Ростове-на-Дону, поскольку Россия не дает для этого соответствующей международной помощи.