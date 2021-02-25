Суд заарештував майно, пов'язане з екс-главою МВС Захарченком

Заарештовані 3 квартири, 6 гаражів у центрі Києва, 4 житлові будинки, а також 24 земельні ділянки.

Печерський райсуд Києва наклав арешт на майно іноземних компаній, пов'язаних із колишнім міністром внутрішніх справ України Віталієм Захарченком. Про це повідомляє прес-служба Офісу генпрокурора.

Суд заарештував 3 квартири, 6 гаражів у центрі Києва, 4 житлові будинки, а також 24 земельні ділянки.

"Арешт накладений у кримінальному провадженні, в якому розслідуються обставини фінансування екс-міністром МВС діяльності злочинної організації, створеної колишнім президентом України, вчинення фінансових операцій та операцій з грошовими коштами та майном, одержаних злочинним шляхом, а також дій, спрямованих на приховування їх незаконного походження... ", — повідомили в Офісі генпрокурора.

Суд також задовольнив клопотання слідчого ДБР і передав арештоване майно Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, отриманими від корупційних та інших злочинів (АРМА).

Нагадаємо, раніше стало відомо, що президент-утікач Віктор Янукович звернувся до Офісу генпрокурора та Державного бюро розслідувань з проханням до прокурорів прибути за місцем його перебування в Росії для з'ясування всіх необхідних питань для розслідування справ Майдану. Керівник департаменту з розслідування "справ Майдану" Офісу генпрокурора Олексій Донський повідомив, що не можуть допитати Януковича в Ростові-на-Дону, оскільки Росія не дає для цього відповідної міжнародної допомоги.