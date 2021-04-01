В АРМА прошли масштабные обыски по подозрению в хищении вещдоков на $500 тысяч (фото)

В случае, если вина чиновников будет доказана, им грозит 12 лет лишения свободы. Само хищение стало возможно благодаря "сотрудничеству" с адвокатами.

Одновременно около 50 обысков в Киеве и Киевской области проведены в уголовном производстве по фактам завладения денежными средствами в особо крупных размерах. Об этом сообщил Офис Генерального прокурора.

"Обыски проводятся дома у врио председателя АРМА Виталия Сигидин, заместителя председателя АРМА Владимира Павленко, начальника управления менеджмента активов агентства Вахтанга Бочоришвили и у афериста Игоря Короля. Так бывает", — написал в Facebook адвокат юридической компании "Миллер" Маси Найем.

На сайте АРМА сообщается: "В помещении центрального аппарата АРМА, а также по месту жительства нескольких сотрудников Агентства правоохранительные органы проводят следственные действия в рамках уголовного производства. Руководство и работники АРМА полностью способствуют представителям силовых ведомств, в частности предоставляют все запрашиваемые документы и необходимую следствию информацию".

По данным следствия, участниками организованной группы были должностные лица Национального агентства по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА), и адвокаты.

В ноябре – декабре 2020 года они завладели денежными средствами на общую сумму около 500 тыс долларов. Эти средства были признаны вещественными доказательствами по ряду уголовных производств и переданы в управление АРМА. Участники группы на основании поддельных судебных решений перечисляли их на банковские счета лиц, не являющихся участниками уголовного производства.

Досудебное расследование осуществляется следователями ГБР и Нацполиции при оперативном сопровождении Департамента стратегических расследований Нацполиции и Главного управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью СБУ.

Участникам группы будет сообщено о подозрении по фактам мошенничества, завладения имуществом путем злоупотребления служебным положением и подделки документов (ч. 4 ст. 190, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 358 УК Украины).

Санкции по самой тяжелой из этих статей (ч. 5 ст. 191) предполагают лишение свободы на срок от семи до двенадцати лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет и с конфискацией имущества.

Напомним, Служба безопасности Украины совместно с Государственной налоговой службой провела масштабную спецоперацию по объектах сети автомобильных заправок Glusco, которую связывают с нардепом от ОПЗЖ Виктором Медведчуком.