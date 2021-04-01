В АРМА пройшли масштабні обшуки за підозрою в розкраданні речдоків на $500 тисяч (фото)

У разі, якщо провина чиновників буде доведена, їм загрожує 12 років позбавлення волі. Власне розкрадання стало можливим завдяки "співпраці" з адвокатами.

Одночасно майже 50 обшуків у Києві та Київській області проведені в кримінальному провадженні за фактами заволодіння грошовими коштами в особливо великих розмірах. Про це повідомив Офіс Генерального прокурора.

"Обшуки проводяться вдома у т. в. о. голови АРМА Віталія Сигидина, заступника голови АРМА Володимира Павленка, начальника управління менеджменту активів агентства Вахтанга Бочорішвілі та в афериста Ігоря Короля. Так буває", — написав у Facebook адвокат юридичної компанії "Міллер" Масі Найєм.

На сайті АРМА повідомляється: "У приміщенні центрального апарату АРМА, а також за місцем проживання кількох співробітників Агентства правоохоронні органи проводять слідчі дії в рамках кримінального провадження. Керівництво та працівники АРМА повністю сприяють представникам силових відомств, зокрема надають всі запитувані документи і необхідну слідству інформацію".

За даними слідства, учасниками організованої групи були посадові особи Національного агентства з питань виявлення, розшуку та управління активами, отриманими від корупційних та інших злочинів (АРМА), й адвокати.

У листопаді — грудні 2020 року ці фірми заволоділи грошовими коштами на загальну суму майже 500 тис доларів. Ці кошти були визнані речовими доказами у низці кримінальних проваджень і передані в управління АРМА. Учасники групи на підставі підроблених судових рішень переказували їх на банківські рахунки осіб, які не є учасниками кримінального провадження.

Досудове розслідування здійснюється слідчими ДБР та Нацполіції за оперативного супроводу Департаменту стратегічних розслідувань Нацполіції і Головного управління з боротьби з корупцією та організованою злочинністю СБУ.

Учасникам групи буде повідомлено про підозру за фактами шахрайства, заволодіння майном шляхом зловживання службовим становищем та підробки документів (ч. 4 ст. 190, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 358 КК України).

Санкції за найважчою з цих статей (ч. 5 ст. 191) припускають позбавлення волі на термін від семи до дванадцяти років із позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на термін до трьох років та з конфіскацією майна.

Нагадаємо, Служба безпеки України спільно з Державною податковою службою провела масштабну спецоперацію щодо об'єктів мережі автомобільних заправок Glusco, яку пов'язують з нардепом від ОПЗЖ Віктором Медведчуком.