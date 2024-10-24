Виправдовувала РФ: прокуратура заборонила пропагандистці Тетяні Монтян адвокатську діяльність (фото)

Монтян систематично виступала на кремлівських каналах і знімала пропагандистські сюжети на окупованих територіях. Тепер її звинувачують за кількома статтями Кримінального кодексу.

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Юристку, яка виправдовувала напад Росії на Україну і підтримувала самопроголошені республіки на окупованих українських територіях, позбавили права вести адвокатську діяльність. Таке рішення ухвалила кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури Житомирської області. Повідомлення про це з'явилося 24 жовтня на сайті Офісу генпрокурора.

Прокурори скерували до суду обвинувальний акт проти адвокатки у березні 2023 року.

Відтоді досудове розслідування встановило, що юристка із березня 2022 року постійно з'являлася на пропагандистських каналах, виступаючи там із висловлюваннями про суспільно-політичну ситуацію в Україні. Також обвинувачена ідеологічно обґрунтовувала створення самопроголошених республік у Донецькій і Луганській областях та виправдовувала вторгнення РФ до України. В обвинуваченні зазначається, що вона публічно закликала до насильницької зміни чи повалення конституційного ладу України, зміни меж території та державного кордону України.

Обвинувачення висувають за кількома статтями кримінального кодексу України: здійснення публічних закликів до насильницької зміни чи повалення конституційного ладу України, захоплення державної влади України, зміни меж території та державного кордону України, публічне заперечення здійснення збройної агресії РФ проти України, виправдування війни.

У повідомленні прокуратури не зазначається ім'я обвинуваченої, проте журналісти видання OBOZ.UA припускають, що ідеться про адвокатку Тетяну Монтян — пропагандистку, уродженку Керчі, якій раніше оголошували підозру в колабораціонізмі та зазіханні на територіальну цілісність України. Зазначалося, що вона виїхала до РФ у 2021 році, й відтоді не один раз відвідувала окуповані території та знімала там пропагандистські ролики.

Офіс генпрокурора надав фото обвинуваченої Фото: Telegram/Офіс Генерального прокурора України

Нагадаємо, 8 жовтня пресслужба СБУ повідомляла про затримання Дмитра Чистіліна — одного з ідеологів "СВО". Затримати пропагандиста допомогли правоохоронці Молдови.